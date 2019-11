NN IP prudent envers l'immobilier

Selon Ewout van Schaick de NN Investment Partners, une récession pourrait se produire si les incertitudes politiques repartent de plus belle. "Ce n’est toutefois pas le scénario que nous privilégions à l’heure actuelle, car la probabilité d’un apaisement des tensions politiques reste plus forte, ce qui permettra une reprise modeste de la croissance dans le courant de 2020." Il souligne que la politique budgétaire pourrait jouer un rôle majeur dans ce scénario, et rendre encore plus probable l’émergence d’un scénario économique favorable.