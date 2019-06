Nagelmackers relève son exposition aux actions défensives

Olivier Colsoul, économiste senior à la banque Nagelmackers, souligne que les conséquences d’une intensification de cette dispute pourraient être douloureuses pour l’ensemble des économies. "Il est toutefois heureux que les menaces de Donald Trump n’aient pas toujours été suivies de mesures concrètes depuis deux ans", note-t-il. Les exportations américaines et chinoises ont déjà fortement piqué du nez et les nouveaux tarifs vont toucher plus directement les consommateurs américains. "Les marchés financiers ont déjà fortement corrigé depuis les plus hauts atteints en avril et les derniers chiffres de l’économie américaine ont renforcé le scepticisme des marchés obligataires, qui intègrent désormais trois baisses de taux d’ici mars 2020", précise Olivier Colsoul, pour qui un ralentissement global trop prononcé devrait être évité, notamment grâce à la Chine qui continuera à stimuler son économie.