Ne plus travailler grâce aux gains boursiers

Prendre sa retraite grâce à ses gains boursiers et immobiliers. Un rêve? C’est ce qui arrive en tout cas à des centaines de milliers d'Américains suite à la crise du covid.

C’est le grand mystère sur le marché américain de l’emploi. Où sont les 4 à 5 millions d’Américains qui se sont retirés du marché du travail en pleine crise du covid? Eh bien, une partie d’entre eux a décidé de prendre sa retraite de manière anticipée grâce aux gains engrangés en bourse en 2020 et 2021. C’est là une conséquence inattendue de cette crise du covid.

Miguel Faria-e-Castro, économiste de la Federal Reserve Bank of Saint Louis, a tenté de calculer ces retraits directement liés au covid, c'est-à-dire ces gens qui n’auraient pas pris leur retraite en temps normal. Dans une petite étude qu’il a publiée, il évalue leur nombre à 2,4 millions. Ces nouveaux retraités peuvent être des gens âgés qui sont plus vulnérables au Covid-19 et qui ont quitté le marché du travail par crainte d’infection ou de décès.

Mais cette crise du covid a aussi été anormale dans la mesure où elle a engendré un fort recul de l’activité et, dans un second temps, une forte hausse des actions et de l’immobilier grâce à l'intervention des autorités monétaires. Cette hausse a rendu plus faisable une sortie du marché du travail.

La situation est très différente de celle de la grande crise financière de 2007-2009 où les prix des actions et de l’immobilier avaient fortement corrigé.

Contacté par L’Écho, Miguel Faria-e-Castro estime à 700.000 le nombre d’Américains de la génération des baby boomers, nés entre 1946 et 1964, qui grâce à la hausse des actions et de l’immobilier ont décidé qu’ils ne devaient plus travailler. Ces Américains ont investi directement en immobilier ou en actions – l’Américain aime boursicoter – ou via des fonds de placement et de pension.

Les récentes performances sur les marchés ont été, il est vrai, plutôt spectaculaires. L'indice boursier américain S&P 500 a plus que doublé – grimpant de 104% – depuis les plus bas niveaux de mars 2020. L'indice immobilier Case-Shiller a quant à lui gagné 23% sur la même période.

Certains observateurs espèrent que ces nouveaux retraités ont bien fait leurs comptes et n'ont pas basé leur départ sur le fait que les indices boursiers allaient systématiquement répéter leur performance de ces deux dernières années. Ce serait évidemment regrettable si un jeune retraité qui a conservé ses actions devait faire face à une sévère correction boursière alors qu'il n'a que 63 ans et donc encore quelques dizaines d'années à vivre.

Les banques centrales sont précisément en train d'agiter ce risque de correction boursière. C'est le cas de la Banque centrale européenne (BCE), mais aussi de la Federal Reserve (Fed) américaine. Dans son récent rapport sur la stabilité financière, la Fed souligne que la hausse des marchés a conduit les cours des actions à des niveaux particulièrement élevés. La Fed note ainsi que la valeur du marché des actions US a enregistré une croissance de 47% sur un an au deuxième trimestre 2021, contre une croissance annuelle moyenne de 10% depuis 1997. Les prix de l’immobilier résidentiel en chiffres réels ont pris 11%, contre une moyenne de 2,5%. On le voit, on est clairement sorti des moyennes historiques.

La banque centrale souligne qu'une forte hausse des taux d'intérêt pourrait mener à une ample correction des prix des actifs risqués. Les valorisations de nombreux actifs ont en effet bénéficié des taux très faibles et sont susceptibles de souffrir d'une forte remontée des taux de rendement obligataires. De la même manière, une hausse des taux d'intérêt pourrait frapper de plein fouet le marché immobilier.

C'est évidemment quelque peu amusant de lire ces avertissements des banques centrales alors que ce sont ces dernières qui sont responsables des taux d'intérêt au plancher et de la hausse des marchés.