Nervosité marquée sur les marchés d'actions

Les marchés d’actions ont encore été marqués par des épisodes de volatilité cette semaine.

Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et les risques européens, Brexit et politique budgétaire italienne en tête, entretiennent un climat anxiogène qu’alimentent également les signes d’un ralentissement de la croissance mondiale et la crainte d’une récession globale.

À Wall Street, le S&P500 a signé la croix de la mort, ce qui signifie que sa moyenne mobile à 50 jours est passée sous celle à 200 jours. Ceci laisse historiquement présager de nouvelles baisses des actions avant un rebond. Près de la moitié des composants du S&P500 sont désormais officiellement en marché baissier, territoire défini par un recul de 20% ou plus par rapport au dernier pic sur un an.

En Europe, le Stoxx 600 est parvenu à terminer sur une hausse de 0,51% sur la semaine. Mais il est pénalisé par le secteur de la distribution, la plus mauvaise performance (-1,99%). Des titres comme Sainsbury et Metro ont pesé sur le secteur. Sainsbury a chuté de 8,17% en variation hebdomadaire. Des données du cabinet Kantar ont fait état d’une croissance des ventes en supermarchés au Royaume-Uni de 2% pour les trois mois à début décembre, la plus faible depuis mars 2017. Le distributeur allemand Metro a perdu 12,11% sur la semaine. Il a annoncé s’attendre à une baisse de son bénéfice pour son exercice 2018-2019, en raison de difficultés en Russie. Inditex (-8,40%) a aussi pesé sur le secteur. Le propriétaire des magasins Zara a vu la croissance de son bénéfice net sur neuf mois ralentir par rapport à la même période en 2017.

Repli sur les obligations

Le secteur des assurances (-0,40% sur la semaine) a également pesé sur le Stoxx 600 cette semaine. Pourtant, au début de la semaine, un rapport de RBC a pointé que le secteur pourrait surperformer les autres titres en 2019 en raison d’une hausse de la demande de la clientèle face à une offre qui a peu changé.

1,95% de progression Progression du secteur techno cette semaine

Par contre, le secteur des services aux collectivités a signé la plus forte hausse du Stoxx 600 cette semaine (+ 3,56%). Le secteur a profité de la baisse des rendements obligataires. Les inquiétudes sur la croissance alimentent un retour des investisseurs vers les actifs refuges, comme les obligations souveraines. Le rendement des emprunts d’Etat américains de référence à 10 ans est tombé à 2,88%. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans revient à 0,29%.

Le secteur de la technologie bondit de 1,95% cette semaine. Scout24 a progressé de 11,84%, l’une des meilleures performances du Stoxx 600. Le spécialiste allemand des petites annonces et de la publicité sur internet envisage de se vendre dans le cadre d’une opération à plus de cinq milliards d’euros susceptible d’entraîner son retrait de la cote, rapporte le Financial Times.

Le secteur minier se distingue également, même s’il a été tiraillé entre, d’une part, l’apaisement des tensions commerciales et d’autre part, des craintes concernant la croissance économique chinoise. Des statistiques chinoises inférieures aux attentes ont confirmé ce vendredi le ralentissement progressif de la deuxième économie mondiale. La croissance des ventes au détail de novembre a été la plus faible en 15 ans et la production industrielle a progressé à son rythme le plus faible en près de trois ans.

Les métaux précieux sont restés proches de leurs niveaux d’il y a sept jours, à l’exception du palladium qui a continué à battre des records.

Selon plusieurs analystes, les métaux ont surtout évolué au gré des évolutions du dollar cette semaine.