Net rebond du baril après un accord entre la Russie et l'Arabie

Départ du Qatar

Dans ce groupe d’États, la Russie et l’Arabie saoudite sont les deux plus grands producteurs de pétrole. L’annonce de l’accord de samedi entre ces deux pays a été considérée comme le signe que l’Opep et ses alliés parviendraient, à la fin de la semaine, à s’entendre pour restreindre leur production pétrolière. Cette anticipation a fait bondir les cours du brut: le prix du baril de Brent a gagné jusqu’à 5,28% et le cours du baril de pétrole américain a pris jusqu’à 5,73%. Les prix pétroliers ont ensuite modéré leur progression.