Non, ce ne sont pas encore les vacances

La Federal Reserve américaine est attendue au tournant dès la semaine prochaine. Ceci avant un G20 à hauts risques à la fin juin au Japon. Et comptez sur Donald Trump pour jouer les trouble-fête.

Oups, Donald Trump en a encore remis une couche cette semaine. Le président américain s’est plaint d’un euro qu’il juge sous-évalué et d’une banque centrale américaine (Federal Reserve) qui ne l’écoute pas. Vous verrez, bientôt, on estimera que ces commentaires sont en définitive assez normaux. Au contraire, c’est l’absence de déclarations tonitruantes ou de tweets vengeurs qui sera jugée inquiétante par les marchés. Le président serait-il souffrant?

Cette semaine, Trump a osé cette phrase assez cinglante: " Il y a des gens qui ne sont pas des nôtres à la Federal Reserve. " Traduisez, si les hommes de Trump étaient aux manettes de la Fed, les choses iraient nettement mieux aux Etats-Unis. Démonstration "trumpienne": si la Fed n’avait pas relevé ses taux ou si elle les avait déjà abaissés, l’indice Dow Jones de la Bourse de New York serait 10.000 points plus haut que le niveau actuel, soit un gain supplémentaire de 38%! La croissance économique serait également nettement supérieure.

Dixit Trump, la Bourse américaine pourrait se situer 10.000 points plus haut. Vraiment?

Le président de la Fed, Jerome Powell, était pourtant le choix de Trump. Mais aujourd’hui, il ne l’assume plus. S’il le pouvait, il débarquerait Powell illico presto. Adieu l’indépendance de la banque centrale. D’ailleurs, l’ex-roi des casinos américains a un modèle: la Chine! Là-bas, le patron de l’équivalent de la Federal Reserve, c’est le président chinois, a dit Trump. Et en tant que patron de la banque centrale, il peut faire ce qu’il veut, c’est-à-dire injecter des liquidités, pousser les taux d’intérêt à la baisse et donc déprécier sa monnaie. De quoi annuler l’effet des tarifs douaniers si chers au président des Etats-Unis.