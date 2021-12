Nouveau plongeon du bitcoin et des cryptomonnaies

C'est à nouveau l'hémorragie sur le marché des cryptomonnaies. La plus célèbre d'entre elles, le bitcoin, a plongé ce samedi de plus de 20% jusqu'à 42.296 dollars, avant d'amortir sa chute pour revenir à un peu plus de 47.000 dollars. Dans le même temps, l'ether, la deuxième plus importante cryptomonnaie, a perdu jusqu'à 17,4% avant de réduire son recul à environ 10 %.