Nouvelle hécatombe sur le bitcoin et les cryptomonnaies

Dans le sillage des marchés d'actions, le bitcoin chute en réaction au dernier compte rendu des discussions de la Fed. La situation tendue au Kazakhstan est également mise en cause.

C'est à nouveau la dégringolade pour le bitcoin. Ce jeudi, dans les premiers échanges asiatiques, la plus célèbre des cryptomonnaies est retombée jusqu'à 42.505 dollars, avant de se stabiliser autour des 43.000 dollars. Il s'agit de son plus bas niveau depuis le "flash crash" intervenu au début de mois dernier, lorsqu'il avait chuté de plus de 20% en une journée, à 42.296 dollars.

D'autres cryptomonnaies ont également accusé le coup, à l'image de l'ether, la deuxième plus importante en termes de capitalisation. Son cours a chuté de plus de 10% pour retomber à un niveau qui n'avait plus été vu depuis le mois d'octobre dernier.

"Les réactions de réflexe dans les cryptos ont tendance à les traiter comme des actifs exclusivement à risque, en dépit des tendances à plus long terme autour de l'inflation." Stéphane Ouellette Cofondateur de la plateforme de cryptomonnaies FRNT Financial

Fed et Kazakhstan en cause

Cette nouvelle dégringolade intervient en parallèle avec le repli quasi généralisé des marchés d'actions ce jeudi, dans la foulée de la publication mercredi soir des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed), qui témoignent de sa volonté de s'attaquer de front à l'inflation. Elle remet une fois de plus en cause le statut de "valeur refuge" du bitcoin que défendent certains de ses partisans. "Les réactions de réflexe dans les cryptos ont tendance à les traiter comme des actifs exclusivement à risque en dépit des tendances à plus long terme autour de l'inflation", explique ainsi Stéphane Ouellette de la plateforme FRNT Financial.