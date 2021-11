Nouvelle vague rouge sur les marchés à cause du variant Omicron

Les dernières déclarations du patron de Moderna ont provoqué un large mouvement de ventes. Plusieurs stratégistes affirment pourtant que le rally boursier n'est pas terminé.

Les investisseurs ont-ils trop rapidement poussé un ouf de soulagement? Au lendemain d'un timide rebond des marchés actions, dans l'espoir que le nouveau variant du Covid-19 provoque des symptômes moins graves que ses prédécesseurs, une phrase a ébranlé toutes les certitudes: "Il n'y a pas de monde, je pense, où [l'efficacité des vaccins] est au même niveau [pour l'Omicron]. . . que ce que nous avons eu avec [le variant] Delta", a prévenu Stéphane Bancel, CEO de Moderna, dans une interview accordée au Financial Times. "Je pense que ce sera une baisse [d'efficacité] importante. Je ne sais pas combien car nous devons attendre les données. Mais tous les scientifiques à qui j'ai parlé . . . m'ont dit que cela ne va pas être bon."

"De plus grandes inquiétudes concernant le virus pourraient réduire la volonté des gens de travailler en personne". Cela "pourrait ralentir les progrès sur le marché du travail et intensifier les perturbations de la chaîne d'approvisionnement" Jerome Powell président de la Réserve fédérale

C'est douche froide pour les investisseurs. En Europe, les principaux indices actions perdent plus de 1% à la mi-séance. Tous les secteurs évoluent dans le rouge. Les valeurs liées au tourisme sont naturellement les plus attaquées: InterContinental Hotels lâche 2,6%, les compagnies aériennes IAG, easyJet et Lufthansa décrochent toutes les trois de plus de 2% en bourse.

Le retour à la réalité est d'autant plus dur que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) a mis en garde contre les éventuelles conséquences économiques de ce nouveau variant. "De plus grandes inquiétudes concernant le virus pourraient réduire la volonté des gens de travailler en personne", va expliquer Jerome Powell dans un discours devant la commission bancaire du Sénat ce mardi, mais qui a déjà été dévoilé. Cela "pourrait ralentir les progrès sur le marché du travail et intensifier les perturbations de la chaîne d'approvisionnement". Et d'ajouter, cerise sur le gâteau: "il apparaît désormais que les facteurs qui poussent l'inflation à la hausse persisteront largement l'année prochaine".

Volatilité à court terme mais rally boursier à long terme?

Une forte inflation toujours présente en 2022, des problèmes d'approvisionnement qui perdurent à cause du variant Omicron... Ce cocktail est difficile à avaler pour les investisseurs. La plupart des observateurs se montre pourtant confiant dans l'évolution des marchés boursiers au cours des prochains mois. "Certes, la situation est préoccupante, mais le variant a été identifié rapidement et nous sommes mieux préparés à y faire face qu’auparavant", souligne César Pérez Ruiz, directeur des investissements chez Pictet Wealth Management, dans une note hebdomadaire publiée ce mardi. "Sur le plan économique, nous savons que des mesures budgétaires et monétaires appropriées seront prises si elles s’avèrent nécessaires."

+9% Selon JPMorgan, le S&P 500 augmentera d'environ 9 % à 5.050 points d'ici fin 2022.

"Nous nous attendons à ce que la normalisation post-Covid continue de s'affirmer à l'échelle mondiale en 2022", plussoie-t-on du côté de JP Morgan. "Nous continuons de voir une hausse du marché, bien que plus modérée, avec une croissance des bénéfices meilleure que prévu grâce à l'atténuation des chocs d'offre, une amélioration du contexte pour les marchés émergents et une normalisation des habitudes de dépenses des consommateurs". Selon la banque d'investissement, l'indice américain S&P 500 pourrait grimper de 9% d'ici fin 2022.