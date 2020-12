Nouvelle vague rouge sur les marchés

La découverte d'une nouvelle souche du coronavirus – qui a poussé plusieurs pays européens à fermer ses liaisons avec le Royaume-Uni – a déclenché l'une des plus importantes vagues de prises de bénéfices sur les marchés financiers depuis le début de la crise sanitaire . "Cette mutation de la Covid-19 fait craindre que l'hypothèse centrale de toutes prévisions et opinions pour 2021 se révèle erronée", explique Christoph Rieger, responsable de la stratégie obligataire chez Commerzbank AG. "C'est vraiment une pensée effrayante."

Soulignons tout de même que le FTSE-100 , l'indice de référence de la Bourse de Londres, a mieux résisté (-2,32%). En cause, la chute de la livre sterling (-1,14% face à l'euro et -1,68% face au dollar) qui est favorable aux multinationales cotées outre-Manche.

Loisirs et pétrole en première ligne

Au niveau sectoriel, tous les indices sont dans le rouge. Et ce sont sans conteste les compartiments les plus sensibles à la pandémie qui sont une fois encore davantage touchés par cette aversion au risque. Les compagnies aériennes comme International Airlines Group (-9,08%) – la maison-mère de British Airways et Iberia – ou Easyjet (-8,16%) signent parmi les plus fortes baisses de la séance. "Fondamentalement, personne ne s'attendait à ce que l'hiver soit bon" pour le secteur aérien, reconnaît Mark Manduca, analyste chez Citigroup. "Nous savions que ça allait être mauvais, et c'est mauvais. Mais il s'avère que ce sera très mauvais."