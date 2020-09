Nouvelles tendances ou simple ajustement sur les marchés financiers?

D'aucuns estiment même que le rally boursier est loin d'être terminé et que l'on pourrait assister à un retour en grâce des géants de la Silicon Valley à Wall Street . La qualité de leurs activités et la promesse des revenus futurs semblent encore faire rêver certains investisseurs professionnels...

La BCE et la question de l'euro

"[Le billet de Philip Lane] donne un éclairage sur les perspectives économiques à partir des nouvelles projections de l’institut d’émission européen. Toutefois, la portée de ce billet est plus large: il signifie explicitement que la BCE envisage sérieusement d’en faire plus ", analyse William De Vijlder, chief economist de BNP Paribas.

Autres mouvements à souligner

Avis de tempête également du côté du marché pétrolier . Le Brent a lâché plus de 6% pour retomber aux alentours de 40 dollars le baril. Les prix "restent sous pression tandis que le déséquilibre offre-demande devient de plus en plus évident ", a commenté Richard Hunter, analyste pour interactive investor. Jeudi, l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) a fait état d' une hausse surprise des stocks de brut aux États-Unis .

À la Bourse de Bruxelles, la tendance est nettement plus positive. Le Bel 20 a gagné plus de 1% cette semaine à l'instar des autres grands indices actions en Europe. Une progression pilotée notamment par Galapagos (+11,71%) et les valeurs télécoms Telenet (+2,98%) et Proximus (+2,28%). La palme de la meilleure performance hebdomadaire à Bruxelles revient cependant à Hyloris qui a bondi de 13,81%. La biopharma a annoncé lundi l'approbation d'un de ses produits phares dans huit pays européens.