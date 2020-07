Objectif: 2.000 dollars?

Alors que l’indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles a perdu plus de 15% au cours des six premiers mois de l’année, l’once d’or en a gagné 17%. Le métal jaune a pleinement joué son rôle de valeur refuge en ces temps troublés de crise sanitaire. Les tensions géopolitiques (Chine-USA, Hong-Kong…), la faiblesse des taux d’intérêt et la planche à billets des banques centrales qui pourrait faire grimper l’inflation ont fait le reste.