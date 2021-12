Olivier Pauwels (BlackRock): "La transition énergétique sera une source de croissance"

"Pour l’année prochaine, nous attendons une évolution des marchés globalement en ligne avec 2021 , avec des marchés boursiers qui vont afficher une performance positive tandis que les obligations continuer à décevoir", souligne Olivier Pauwels, directeur de la stratégie chez BlackRock en Belgique. "Ce serait d’ailleurs la première fois depuis les années 70 qu’un tel scénario se produirait (hausse des actions, recul des obligations) deux années de suite". Il se montre prudent au niveau des portefeuilles et des positions sur les actions. "Nous sommes bien conscients des risques de surprise négative au niveau de la croissance et de l’inflation."

Actions de qualité

Transition énergétique

"Deuxièmement, il va falloir sortir de la confusion actuelle sur les marchés financiers, avec beaucoup de risques susceptibles d’impacter la croissance ou l’inflation." Une exposition sur les marchés boursiers continue d’être privilégiée, et plus particulièrement sur les pays développés. "Les économies émergentes risquent d’être pénalisées par un rythme de vaccination plus lent et par une plus grande vulnérabilité aux conséquences du changement climatique."