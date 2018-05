"On a du temps devant nous pour résoudre la crise politique en Italie"

Anton Brender reconnaît que la hausse du prix du pétrole ces derniers mois a constitué une variable qui a "un peu inquiété . Mais cela ne devrait pas aller plus loin " . La production américaine en constante augmentation et la capacité pour l’Opep de combler ces baisses de production devraient parvenir à combler un éventuel embargo sur les exportations iraniennes , la baisse de production du Venezuela depuis 2 ans et l’accord de réduction pétrolière de l’Opep.

Adhésion à l’euro fragilisée

Les commandes à l’exportation restent bien orientées. Les conditions de crédit sont toujours favorables et la reprise de l’investissement en équipements des entreprises se poursuit. Les taux d’inflation ont tendance à converger entre les différents pays de la zone euro et les soldes budgétaires reviennent progressivement dans les clous.

"La crise politique italienne constitue le principal risque pour les marchés. Bien plus qu’une éventuelle guerre commerciale entre les USA et l’Europe."

L’Italie est sur ce point l’exemple le plus éloquent. Le PIB allemand par tête est 35% plus élevé que celui de l’Italie. "Un écart dû à un problème de compétitivité en Italie " , explique Florence Pisani. Pour y remédier, il faudrait que les salaires baissent. Du moins, faire en sorte qu’ils montent moins vite " . Alors que la baisse du taux de chômage s’accélère dans les grandes économies de la zone, même en Espagne où les salaires ont diminué de 20 à 30% depuis la crise de 2008-09, ce taux ne diminue que lentement en Italie. Grâce à ses efforts, l’Espagne affiche aussi un taux de croissance pour ses exportations aussi élevé que celui de l’Allemagne.

Sur la crise italienne

"Avoir un taux d’emploi des hommes de 25 à 54 ans défavorable est source de problèmes socio-économiques pour un pays", constate Anton Brender. Il favorise l’apparition de mouvements populistes comme celui de Podemos en Espagne ou celui des 5 Étoiles en Italie. À propos justement de la crise politique que traverse en ce moment l’Italie, et qui constitue le risque le plus important en ce moment pour les marchés, bien davantage qu’une éventuelle guerre commerciale entre les Etats-Unis et l’Europe, "on est loin du pire", évalue Anton Brender. "Il y a du temps devant nous pour tenter de résoudre les problèmes".