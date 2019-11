"C’est le phénomène Tina (there is no alternative)" souligne Georges Hübner, professeur de finance à HEC Liège qui, depuis 2015, est aussi administrateur indépendant, président du comité d’audit et membre du comité des risques de Belfius Banque. "Les valorisations des actions américaines sont élevées" dit-il. "Nous ne sommes pas nettement au-dessus des PER (rapport cours/bénéfices) historiques. Mais ce sont surtout les perspectives bénéficiaires qui posent problème dans le contexte de ralentissement de l’économie. Je pense que l’on risque de traverser des années décevantes. En réalité, on fait les mêmes erreurs qu’avant la crise de 2000. À l’époque, il y avait aussi un excédent de liquidités qui s’investissait dans des actions avec des perspectives soi-disant énormes". En 2000, la bulle des valeurs internet sur le marché Nasdaq a éclaté. "Les mêmes causes ont eu des effets encore plus violents et plus systémiques en 2008. On a l’impression que les gens n’apprennent jamais".