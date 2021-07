Optimisme communicatif chez Nokia

L'annonce d'une possible révision à la hausse des prévisions de Nokia a bénéficié non seulement à l'action du groupe finlandais, mais aussi à celle d'Ericsson.

Depuis le début de l'année, l'action Nokia a déjà grimpé de plus de 50%. Les investisseurs sont enthousiastes parce que le patron du groupe, Pekka Lundmark, qui a pris ses fonctions il y a moins d'un an, veut réduire les coûts de la société en simplifiant sa structure et en diminuant fortement le nombre de ses travailleurs. Il cherche aussi à positionner Nokia en tête dans la course au développement de la 5G, face à des concurrents tels qu'Ericsson.