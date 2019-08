Où se trouve la nouvelle bulle financière?

"La bulle dans les investissements passifs à travers les ETF et la tendance à choisir des gestionnaires de fonds qui gèrent de très gros montants ont rendu l'investissement dans les plus petites valeurs délaissées partout dans le monde" constate-t-il.

Ses propos font écho à de récentes inquiétudes dans la sphère financière sur la liquidité des ETF, qui pèsent 4000 milliards de dollars aux Etats-Unis. Les observateurs de marché craignent qu'en cas de choc sur les marchés, les teneurs de liquidité sur les ETF se retirent et provoquent un gel des transactions. Aux Etats-Unis, une loi datant de 1997 empêche les firmes d'investissement et les banques d'acheter et de vendre des titres sur le marché, afin d'éviter des conflits d'intérêts. Des firmes de trading comme Susquehannah et Jane Street ont endossé ce rôle, mais des participants de marchés s'interrogent sur leur capacité à rester dans le marché en cas de stress. En Europe, la situation reste différente. En Grande-Bretagne, comme en Italie, la liquidité des ETF est assurée par des émetteurs de fonds indiciels.