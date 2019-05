Pas d'impact immédiat sur la note belge de Moody's après les élections

L'impact des priorités électorales

S'appuyant sur le chiffrage par parti des priorités électorales réalisé par le Bureau du plan et leur impact macro-économique (voir encadré ci-contre), l'agence de notation souligne que l’impact le plus positif sur la croissance, le revenu disponible et la création d’emplois serait obtenu au détriment des finances publiques, avec par exemple une hausse du déficit belge et de la dette nationale.