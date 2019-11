Pas de baisse de taux aux Etats-Unis en décembre

Il a confirmé que la banque centrale va faire une pause dans ses interventions sur les taux d'intérêt "tant que les informations sur l'économie restent en ligne avec notre prévision d'une croissance économique modérée, d'un marché de l'emploi fort et d'une inflation proche de notre objectif de 2%". "La nouvelle normalité est d'avoir des taux, de l'inflation et une croissance plus faible", a-t-il indiqué.