Pas de bulle en bourse, selon Goldman Sachs

Circulez, il n'y a rien à voir. C'est le message qu'adresse Goldman Sachs aux investisseurs inquiets des sommets atteints récemment par les marchés d'actions. Certes, il existe des signes d'une certaine complaisance des acteurs des places financières, voire une intensification de l'optimisme des investisseurs , concèdent les analystes de la banque d'affaires dans une note publiée ce lundi. Mais les données économiques qui soutiennent les marchés et le stade précoce du cycle économique suggèrent qu'une bulle spéculative ou un marché baissier, c'est-à-dire un recul d'au moins 20% des cours boursiers, sont encore loin, jugent-ils.

"Des poches d'exubérance et certaines hausses de prix excessives ne signifient pas nécessairement qu'une bulle systémique plus large est en cours de formation."

Récemment, certaines exagérations des marchés ont été pointées du doigt, telles que la valorisation très élevée du constructeur de voitures électriques Tesla ou l'ascension exponentielle de la valeur de la monnaie électronique Bitcoin . Certains, comme Bank of America, estiment qu'une bulle boursière serait sur le point d'éclater. Goldman Sachs n'est pas de cet avis. Selon la banque américaine, "des poches d'exubérance et certaines hausses de prix excessives ne signifient pas nécessairement qu'une bulle systémique plus large est en cours de formation".