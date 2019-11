Pas de hausse des taux obligataires en 2020, selon Degroof Petercam

Degroof Petercam estime que les taux obligataires vont rester bas l'année prochaine alors que la croissance économique va rester faible. Les actions constituent toujours un bon placement selon la banque.

L'année prochaine ne s'annonce pas très différente de 2019, selon Hans Bevers et Jérôme Van der Bruggen, respectivement chief economist et responsable de la stratégie d'investissement chez Degroof Petercam. Ils ont présenté leurs prévisions économiques et d'investissement pour l'année prochaine. "Les banques centrales vont rester accommodantes" estime Hans Bevers. L'économiste a relevé que sur une période historique, les banques centrales dans le monde n'ont relevé que très peu de fois et durant une très courte période leur taux d'intérêt. "Il est vraiment difficile d'augmenter les taux d'intérêt. La tendance historique est plutôt d'avoir des taux d'intérêt naturellement bas" ajoute-t-il.

Croissance modérée

L'économie mondiale ne devrait pas connaître une forte croissance selon lui à cause de l'incertitude géopolitique liée à la guerre commerciale, le Brexit et les élections présidentielles américaines. "Le secteur automobile fait toujours face à des changements structurels, comme une transition difficile vers les véhicules électriques" indique Hans Bevers. Et il ne voit pas de grands plans de relance.

Dans ce contexte, les taux obligataires vont rester faibles."Il est difficile de voir le taux américain à dix ans à plus de 3%" souligne l'économiste. "En Europe, on ne doit pas s'attendre à de grande hausse de taux obligataires car le Brexit reste un problème, la croissance économique en Italie est très faible et les pays ne veulent pas lancer de grands plans de relance" ajoute-t-il.

Des actions toujours intéressantes