Pas de récession aux USA en 2020, selon Candriam

La pause dans l’affrontement commercial avec la Chine et la consommation privée sont à la base de cette prévision. Dans ce contexte, Anton Brender estime que la Réserve fédérale est aujourd’hui dans une position très confortable, et peut se permettre de " laisser monter la pressio n" sur le marché du travail tant que l’inflation ne fait pas son retour . " Je pense également qu’elle ne réagira pas nécessairement si l’inflation venait à dépasser les 2%. " Pour 2020, il estime que l’activité économique américaine devrait progresser de 1,8%, soit un ralentissement modéré par rapport au chiffre de 2,3% attendu pour l’exercice en cours.

Croissance de 1,2%

De son côté, Florence Pisani, directrice de la recherche économique, estime que l’Europe devrait être en mesure d’atteindre un chiffre de croissance de 1,2% en 2020, en ligne avec 2019 . " Les fondamentaux économiques seront moins négatifs en 2020, avec une stabilisation du commerce extérieur et des inventaires revenus à des niveaux plus normaux. "

Pas de changement pour la BCE

Et dans le même temps, la faiblesse des taux obligataires va continuer de stimuler les investissements dans certains secteurs, et permettre aux gouvernements de réaliser un effort budgétaire qui tournera autour de 0,3% du produit intérieur brut pour l’année prochaine. "Dans ce contexte, la Banque centrale européenne n’aura aucune raison de modifier sa politique, mais ne devrait plus baisser ses taux au vu des impacts négatifs qui commencent à se faire sentir sur l’économie", et de citer notamment la hausse des prix pour l’immobilier dans certains pays qui dépasse la croissance des revenus des ménages.