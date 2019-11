Patrick Odier: "Les sociétés durables offriront les meilleurs rendements"

Le président de Lombard Odier, Patrick Odier, est catégorique: les marchés financiers sanctionnent de manière plus sévère les entreprises qui ne respectent pas les facteurs de durabilité.

Un véritable plaidoyer pour l’investissement durable et responsable. C’est celui du banquier suisse Patrick Odier, associé-gérant senior du Groupe Lombard Odier et président du conseil d’administration de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

Les origines de ce groupe bancaire familial genevois, très actif en banque privée et en gestion d’actifs, remontent à 1796. Plus de deux siècles d’histoire. Ancien président de l’Association suisse des banquiers, Patrick Odier est convaincu que les investissements durables et responsables seront le moteur des rendements à moyen terme en matière de gestion de portefeuille.

A Bruxelles, la succursale de la banque, dirigée par Xavier Bonna et Yves Dumon, accompagne surtout les grandes familles et les entrepreneurs. La Belgique, selon Patrick Odier, est considérée comme un marché prioritaire, la banque y renforce d’ailleurs ses équipes de gestion. Au niveau mondial, Lombard Odier gère près de 290 milliards de francs suisses. Un tiers de sa clientèle privée réside en Suisse, un autre tiers en Europe et un dernier tiers dans les marchés en croissance, surtout le Moyen-Orient et l’Asie.

Comment définissez-vous le style de gestion de Lombard Odier?

Nous insistons sur la diversification et la bonne gestion des risques. Nous avons surtout une conviction très forte en matière de finance durable. Le monde économique est arrivé à ses limites, que ce soit en matière de changement climatique ou d'inégalités . Nous arrivons au bout de ce que peut faire le système actuel. Avant que les milieux politiques ou réglementaires ne se mettent à dicter la manière dont les capitaux doivent être alloués, nous avons pris l’initiative de nous réorienter assez radicalement dans cette direction de l’investissement durable. Nous avons la conviction que cette transition est déjà en cours et qu’elle est accélérée par le consommateur, par le régulateur et par la technologie.

En pratique, dans votre gestion, cela se traduit de quelle façon?

Il y a cinq ans, entre 0% et 5% des appels d’offres en matière de gestion contenaient une question relative, de près ou de loin, au développement durable. Aujourd’hui, le chiffre a grimpé à plus de 80%. Si vous n’êtes pas capable d’offrir des solutions qui couvrent et intègrent les facteurs de durabilité dans la gestion de portefeuille, vous êtes tout simplement hors marché.

Ce sont donc vos clients qui vous demandent d’être gérés de manière éthique et durable?

Tout à fait. En octobre dernier, nous avons participé à l'organisation de la première grande conférence mondiale avec les Nations Unies et d'autres institutions financières et représentants politiques sur le sujet. Notre vocation est de préserver les actifs que nos clients nous confient. Nous voulons pouvoir leur démontrer que l’intégration des facteurs durables dans la gestion de portefeuille est non seulement nécessaire mais qu’elle est aussi la source de rentabilité qui est la plus intéressante aujourd’hui. C’est dans leur intérêt d’investir en ce sens.

A contrario, on essaie de montrer les risques de la non-durabilité. Depuis 2015, et la conférence Cop 21 sur le climat, les marchés financiers sanctionnent de manière plus sévère les entreprises qui ne respectent pas ces facteurs de durabilité. Prenez le cas de la société VW et de Facebook. Cette tendance à sanctionner les mauvais comportements et à récompenser les entreprises les plus vertueuses va d’ailleurs en s’accélérant. Mais si l’on veut être crédible en matière de gestion durable et effectuer ce travail correctement, il faut faire appel à de nouvelles compétences. Chez nous, le responsable de notre recherche et stratégie d'investissement durable ne vient pas que du monde de la finance pure et dure mais aussi du monde des grandes organisations internationales spécialisées dans ce domaine de la durabilité.

Si vous deviez citer des entreprises durables qui valent la peine d’être incorporées dans un portefeuille.

Notre avons une approche reposant sur trois piliers. Tout d’abord, une entreprise doit être durable sur le plan financier, avec une bonne gestion financière et la capacité de dégager un rendement solide. Ensuite, une entreprise doit être dotée de bonnes pratiques ( gouvernance, égalité des chances, égalité des genres, gestion des collaborateurs les plus seniors…). Enfin, il convient de s’assurer que l’entreprise a une bonne compréhension de la transformation de son modèle d’affaires en fonction des grands défis (climat, inégalités, mobilité, technologie…). Le changement climatique et les inégalités croissantes sont pour nous deux éléments clés.

En 1997, j’ai parlé pour la première fois à Nestlé de ces facteurs durables. L’entretien fut relativement court (sourire). Mais aujourd’hui, Nestlé se distingue en matière de reporting durable. Elle fait partie des meilleures car elle a reconnu notamment deux facteurs importants. Primo, la nécessité de réduire la teneur en sucre des aliments. Nestlé est devenue très transparente en la matière. Secundo, la question des emballages où la firme a créé un institut mondial des techniques d’emballage pour essayer de trouver des produits recyclables et moins polluants. Dans le domaine automobile, je peux citer Toyota et VW.

Vous recommandez VW malgré le scandale des émissions polluantes?

Oui, je pense que la société a appris de ses erreurs. Parmi les leaders de l’automobile, je pense que la firme allemande a compris les grands paradigmes qui changent l’industrie. Vous savez, une entreprise est toujours susceptible faire des erreurs. La question est de savoir si elle les reconnaît pour éviter de les répéter dans le futur. C’est ce que fait VW aujourd’hui.

Quelles sont les sociétés qui jouent un rôle en matière de réduction des inégalités?

L'éventail est large mais ce sont toutes les entreprises qui offrent des solutions inclusives permettant par exemple un accès plus large à la médecine ou qui permettent de limiter les effets du changement climatique en protégeant les populations les moins favorisées.