Paul Volcker, la première "rockstar" des banquiers centraux (1927-2019)

L'ancien président de la Réserve fédérale, qui a combattu une inflation galopante dans les années 1980 et inspiré des réformes difficiles à Wall Street, est décédé ce dimanche à l'âge de 92 ans.

L'homme en soi était déjà un mythe. Il mesurait 2,03 mètres, fumait des cigares bon marché, portait de vieux costumes et parlait avec un baryton grondant, créant une mystique qui intimidait les membres du Congrès et même les présidents. Une partie de son aura de pouvoir était due à la nature inhabituelle de la Fed - les gouverneurs de la banque centrale, bien que nommés par le président et supervisés par le Congrès, ne sont en fait responsables devant personne.