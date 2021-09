Pékin rend illégales toutes les transactions en cryptomonnaies

Plateformes étrangères visées

Mais cette fois l'interdiction semble plus spécifiquement viser les plateformes de cryptomonnaies étrangères auxquelles avaient encore accès les résidents chinois. Un accès qui n'a sans doute pas permis, malgré les mesures déjà prises, d'éradiquer ce que Pékin qualifie de "spéculation dangereuse". Selon les données de Chainanalysis, les portefeuilles de cryptomonnaies en Chine ont gonflé de 150 millions de dollars entre le mois de janvier et de juin dernier.

Chute des cryptomonnaies

"Le gouvernement est déterminé à resserrer son étreinte autour de la spéculation sur les monnaies virtuelles et sur les activités et malversations financières qui lui sont liées afin de préserver les biens de la population et de maintenir l'ordre économique, financier et social", a dit la PBOC dans un communiqué publié sur son site internet.