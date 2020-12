Performances contrastées dans l’intelligence artificielle

Investir dans l’ intelligence artificielle (IA) est incontestablement à la mode , avec quatre fonds qui ont fait leur apparition sur le marché belge depuis 2017 . Le plus ancien, commercialisé par Allianz Global Investors , est également celui qui a connu l’exercice 2020 le plus exceptionnel, avec une progression de pratiquement 80% et des actifs sous gestion qui ont explosé ces derniers mois, pour approcher désormais 5,5 milliards d’euros .

Fondamentaux

Sur ce segment, les performances ont toutefois été très contrastées. Si Echiquier Artificial Intelligence a également réalisé une performance très soutenue, les autres fonds ont été plus en retrait en raison de stratégies d’investissement différentes par rapport aux deux fonds qui dominent la catégorie. Le fonds de DWS est par exemple investi dans des capitalisations beaucoup plus importantes, tandis que les fonds d’Allianz et de La Financière de l’Echiquier se basent plus sur des moyennes capitalisations. Leurs niveaux de volatilité réservent toutefois ces produits aux investisseurs ayant une bonne résistance aux fortes variations de cours.