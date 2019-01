Petite croissance bénéficiaire attendue en Europe

La hausse des profits des entreprises européennes devrait être d'à peine 5% en 2018. Mais il existe de grands écarts entre les différents secteurs, ce qui devrait favoriser les arbitrages dans les portefeuilles. JPMorgan estime que les mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans les cours.

La saison des résultats qui se profile en Europe n'enthousiasme pas les analystes. D'après les prévisions compilées par les agences Bloomberg et Reuters, la croissance bénéficiaire des sociétés européennes cotées devrait être de l'ordre de 6% au quatrième trimestre et de 5% pour l'ensemble de l'année 2018. On est loin de la progression de 12,5% attendue à Wall Street au dernier trimestre, chiffre qui est certes en nette décélération par rapport aux 24% de hausse du trimestre précédent.

Une fois de plus, les bénéfices attendus dans les entreprises européennes sont affectés par plusieurs facteurs négatifs, comme les baisses des exportations de la zone euro, et en particulier de sa première économie, l'Allemagne, sous l'effet des nouvelles barrières douanières placées à cause de la guerre commerciale qui oppose les Etats-Unis à plusieurs pays depuis que l'administration du président américain Donald Trump a décidé de tenter de rééquilibrer les échanges mondiaux à l'avantage de la première économie de la planète.

Disparités sectorielles

Les autres paramètres qui devraient avoir influencé négativement les résultats des compagnies européennes à la fin de l'année dernière sont également bien connus: les interrogations sur la soutenabilité de la politique budgétaire en Italie, les incertitudes persistantes sur la sortie du Royaume-Uni de la zone euro, la fin de la politique monétaire ultra-accommodante, le ralentissement de la croissance économique mondiale. La remontée des taux d'intérêt, même si elle a été plutôt américaine qu'européenne, peut également avoir affecté les entreprises de ce côté-ci de l'Atlantique.

Il faut toutefois faire un tri entre les différents secteurs dans lesquels les sociétés européennes sont actives. Dans le secteur du pétrole et du gaz, on attend encore une croissance bénéficiaire de... 38% des bénéfices en 2018, alors que dans celui des biens de consommation, on prévoit un recul des bénéfices de 1,2%. Ceux-ci devraient même baisser de 7,4% dans le sous-secteur de l'automobile et des équipementiers autos. Ces constructeurs ont particulièrement souffert de la guerre commerciale et des nouvelles normes d'émissions polluantes.

JPMorgan plutôt optimiste

D'après les statistiques de Bloomberg, la croissance bénéficiaire en Europe devrait être de 3% dans les soins de santé, de 4,7% dans l'industrie (construction et matériaux, biens et services industriels) et de 16% dans la technologie.

Par contre, dans les télécoms (-5,2%) et les services aux collectivités (-2,1%), elle devrait reculer. Le secteur financier maintiendrait une hausse de ses bénéfices d'un peu moins de 4% mais avec de fortes disparités entre les banques (+4,7%), les services financiers (-30%!) et l'assurance (+10,2%). Le secteur de la consommation connaîtrait une croissance bénéficiaire inférieure à 2% et celui des entreprises liées aux matières premières et à la chimie enregistrerait une progression de ses bénéfices de près de 10%. Plus que jamais, des arbitrages devraient donc être réalisés dans les portefeuilles.