Pétrole, résultats et Brexit... A quoi faut-il s'attendre sur les marchés?

Depuis hier, les Etats-Unis ont changé d’heure. Ils sont passés de GMT-5 à GMT-4, ce qui signifie pour les investisseurs européens que les marchés d’actions américains sont ouverts et clôturent une heure plus tôt. La situation se régulera lorsque l’Europe passera à son tour à l’heure d’été, le dernier dimanche du mois. Les Etats-Unis avaient modifié en 2007 les passages à l’heure d’hiver et d’été.