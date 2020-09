Pire mois en bourse depuis le krach dû au coronavirus

En bourse aussi, c'est l'automne. Au cours du mois écoulé, les actions se sont parées de tons franchement rougeâtres: le Stoxx 600 des grandes capitalisations européennes a reculé de 1,48%, le Dow Jones de la Bourse de New York a rétrogradé de près de 2% et en Bourse de Bruxelles, le Bel 20 a abandonné 2,91%. Partout, c'est le même constat: le bilan boursier de septembre est le plus mauvais depuis la dégringolade de mars, lorsque les mesures de confinement avaient mis l'économie à l'arrêt partout dans le monde.