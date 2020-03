Pire semaine depuis 2008 pour le Bel 20

Volumes record

À la Bourse de Bruxelles, l’indice Bel 20 affichait au compteur une perte de 21,4% avant sa remontée de vendredi, et de 35,7% par rapport à son point le plus haut de cette année. Comme sur l’ensemble des places de la planète, c’est jeudi que la Bourse belge a vécu ses heures les plus noires. Le Bel 20 avait accusé ce jour-là sa plus forte baisse de son histoire . Il s’était effondré de 14,21%!

Menace de récession

Les annonces faites par les principales banques centrales pour contrer les effets négatifs de l’épidémie de coronavirus peuvent expliquer le retour vendredi à de meilleurs sentiments auprès des investisseurs. De même que la prise de conscience de plus en plus de dirigeants politiques de la nécessité d’adopter des mesures afin d'endiguer la progression du virus.

Les marchés confirmeront-ils leur rebond dans les prochains jours? Les experts de la prévision ne se risquent pas à l’affirmer. Aussi longtemps que l’impact du coronavirus sur les économies n’aura pas été clairement identifié, ils seront susceptibles de broyer du noir. En outre, et alors que nous nous trouvons dans des "marchés baissiers" (bear markets), c’est-à-dire dans des marchés qui viennent de perdre plus de 20% depuis leur dernier plus haut, la probabilité que les économies basculent dans une récession est élevée. Elle serait de 80% selon les férus de statistiques. Cela a été observé, prétendent-ils, à chaque fois qu’il en a été ainsi au cours des 93 dernières années, excepté en 1987 et en 1966. Si ce risque devait se concrétiser, il ne manquera pas de peser sur les résultats des sociétés et donc sur l’évolution des cours de bourse.