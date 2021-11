Pire semaine en bourse depuis plus d'un an à cause du virus

Les actions européennes ont subi leur plus lourde chute hebdomadaire depuis octobre 2020. Le secteur des voyages et du tourisme a effacé ses gains de l'année.

Les actions européennes ont été prises entre deux feux cette semaine. D'une part, les craintes liées à l'inflation et à une future montée des taux d'intérêt ont pesé les valeurs de croissance, fortement valorisées. D'autre part, les inquiétudes liées au coronavirus ont affecté les valeurs sensibles à la conjoncture et aux restrictions adoptées pour contrer la pandémie. Dans ce contexte doublement préoccupant, le Stoxx 600 a abandonné 4,53% en cinq jours. C'est la plus lourde chute de l'indice européen depuis la fin octobre 2020.

Le recul des deux dernières semaines intervient après cinq semaines positives où le Stoxx 600 avait avancé de 7,5%. Il reste de la marge si la correction persiste.

Ce n'est pas une coïncidence: à l'époque, les marchés avaient lourdement chuté à cause de l'adoption de nouvelles mesures de confinement destinées à contrer la deuxième vague de contaminations. Hormis le fait qu'il y avait, en plus, l'incertitude électorale aux États-Unis à l'époque, on se retrouve dans une situation comparable aujourd'hui. Certains pourraient en conclure qu'il y a là une opportunité d'achat car, après cette très mauvaise semaine de fin octobre 2020, les actions avaient exécuté un redressement spectaculaire suivi d'une progression quasiment ininterrompue jusqu'à cet automne.

Stabilisation des taux

On se gardera d'être aussi enthousiaste pour deux raisons. Tout d'abord, la chute boursière observée il y a un peu plus d'un an avait été bien plus marquée. Au cours des trois dernières semaines d'octobre 2020, le Stoxx 600 avait abandonné plus de 7,5%. Le repli de la semaine écoulée, même cumulé au léger recul de la semaine précédente (-0,14%), est moindre et intervient après cinq semaines de hausses consécutives où le Stoxx 600 avait grimpé de 7,5%. Il reste donc de la marge si la correction persiste.

Ensuite, la nette baisse boursière de la semaine doit beaucoup au plongeon des actions de vendredi, lui-même dû à la découverte d'un nouveau variant du Covid-19. On ignore encore beaucoup de caractéristiques de ce variant mais les premières analyses laissent craindre qu'il soit encore plus agressif que le variant delta. Si cela se confirme, des mesures sanitaires encore plus dures sont à redouter, ce qui entraînerait de nouveaux dégagements sur les marchés. Le contexte reste donc très incertain.

-0,3% Taux du Bund à 10 ans Le taux d'intérêt des obligations de l'État allemand à 10 ans se stabilise à -0,3%, contre -0,5% au cœur de l'été.

Sur le marché des obligations, le rebond des taux d'intérêt du début de la semaine a fait long feu: les rendements obligataires ont rechuté mais sans toutefois se retrouver plus bas que la semaine précédente. La dynamique commence à ressembler à une stabilisation à un niveau plus élevé qu'au cœur de l'été. À titre d'exemple, le taux d'intérêt du Bund (obligation de l'Etat allemand) à dix ans, référence en zone euro, est à -0,3%, contre -0,5% en juillet-août. Les investisseurs en obligations semblent tiraillés entre les perspectives d'une inflation toujours élevée et l'incertitude liée à la pandémie qui pourrait conduire les banques centrales à rester très prudentes.

Recul du pétrole

Le compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne, publié jeudi, laisse entendre que la politique monétaire de la zone euro sera dépendante des évolutions conjoncturelles à venir: la BCE ne compte pas s'enfermer dans une stratégie sur base des données qui seront disponibles d'ici à la fin de l'année. La Réserve fédérale, qui s'est quant à elle engagée sur la voie d'une réduction de ses achats d'actifs, pourrait se montrer plus patiente avant de remonter ses taux directeurs. Vendredi, à cause des inquiétudes dues au nouveau variant du coronavirus, le marché monétaire américain n'anticipait plus qu'une seule hausse des taux de la Fed l'année prochaine, contre deux auparavant.

Les prix pétroliers ont fortement réagi aux mauvaises nouvelles sur le front sanitaire.

Une des raisons de ce retournement des anticipations des marchés est la forte réactivité des prix des matières premières aux mauvaises nouvelles sur le front sanitaire. Les prix pétroliers ont nettement diminué cette semaine. Le cours du baril de Brent est retombé vers 73 dollars vendredi, contre près de 79 dollars une semaine plus tôt. Ce recul de plus de 7% montre la sensibilité de ce marché aux perspectives conjoncturelles. Les investisseurs ont gardé en mémoire le plongeon du printemps 2020, quand les confinements avaient mis à l'arrêt une série de gros consommateurs de produits pétroliers.

Parmi ces derniers, on trouve évidemment les transporteurs aériens. On ne s'étonnera donc pas de voir leurs actions afficher la pire performance sectorielle de la semaine écoulée. L'indice Stoxx des voyages et des loisirs a plongé de 8,79% en cinq jours. Il s'agit désormais du seul secteur qui affiche un recul depuis le début de l'année (-6,61%).