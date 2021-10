Plongeon sans fin de la livre turque

La possible déclaration de personae non gratae aggrave les défis économiques de plus en plus aigus auxquels le pays est confronté.

Déjà sous pression à la suite d'une baisse des taux plus importante que prévu la semaine dernière, la devise a connu de nouvelles ventes après que le Président Recep Tayyip Erdogan a déclaré, samedi, que les ambassadeurs de 10 pays n'étaient plus les bienvenus après avoir demandé la libération d'Osman Kavala,un éminent critique du gouvernement. Les investisseurs attendent que le ministère turc des Affaires étrangères officialise cette décision. La possible "déclaration de personae non gratae aggrave les défis économiques de plus en plus aigus auxquels le pays est confronté", a affirmé Ehsan Khoman, analyste chez MUFG Bank. "La baisse de la confiance des investisseurs pourrait entraîner une dépréciation précipitée et désordonnée de la livre."