Pluie de résultats trimestriels attendus cette semaine

Plus de soixante sociétés cotées en Europe dévoileront leurs chiffres du deuxième trimestre dans les prochains jours, dont UBS, Daimler ou encore Unilever.

Ajustements de cours boursiers en vue. D'ici à vendredi, plus de soixante entreprises européennes publieront leurs résultats trimestriels. La semaine dernière, les actions de plusieurs sociétés ayant dévoilé leurs chiffres du deuxième trimestre avaient connu des évolutions sensibles. L'accélération des publications dans les prochains jours risque donc d'animer les bourses en Europe mais aussi aux Etats-Unis, où plusieurs grands noms, tels que Tesla et Twitter, sortiront leurs derniers chiffres officiels.

90 milliards € Perte de revenus due à la crise D’après une étude réalisée par l’agence Dow Jones, la pandémie de coronavirus a déjà fait perdre 90 milliards d’euros de revenus aux grandes entreprises européennes de janvier à mai.

Les conséquences de la crise sanitaire sur les ventes des entreprises resteront au cœur des préoccupations. Les investisseurs scruteront les anticipations des patrons pour les prochains mois, dans l'espoir d'y déceler des perspectives de rebond de l'activité grâce à la levée progressive des mesures de confinement.

D’après une étude réalisée par l’agence Dow Jones, la pandémie de coronavirus a déjà fait perdre 90 milliards d’euros de revenus aux grandes entreprises européennes durant les cinq premiers mois de l’année, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de l’auto et de la mode. Les groupes énergétiques, dont les pétroliers Royal Dutch Shell , Total et BP , ont perdu à eux seuls près de 37 milliards d’euros. Par contre, les secteurs de la grande distribution, de l’alimentation et de la pharmacie ont tiré profit de la crise et ont dégagé plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires.

Résultats attendus en baisse pour UBS

Une première salve de résultats interviendra dès ce mardi. Parmi les sociétés concernées figure le groupe bancaire suisse UBS , qui devrait faire part d'une baisse de 30% de son bénéfice net, d'après la moyenne des estimations des analystes recensées par la banque elle-même. Ses revenus devraient diminuer de 1,7%. Les pertes sur crédit devraient fortement augmenter mais les analystes s'attendent aussi à une belle progression dans l'activité de banque d'investissement.

Tesla dans le S&P 500? Si le groupe d'Elon Musk parvient à déjouer les attentes en affichant un bénéfice au deuxième trimestre, il satisfera au critère de rentabilité, ce qui lui ouvrirait la porte du prestigieux indice de Wall Street.

L'équipementier automobile Valeo sortira aussi ses chiffres trimestriels ce mardi. Selon le consensus des analystes calculé par l'agence Bloomberg, il devrait annoncer une perte de 390,8 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 7,08 milliards d'euros. Le secteur auto a été touché de plein fouet par la crise.

Les résultats de Rémy Cointreau sont également attendus ce mardi. Ses ventes devraient diminuer à 143,1 millions d'euros selon la moyenne des prévisions calculée par Bloomberg. Mais les analystes tenteront surtout de savoir si le groupe de spiritueux entrevoit une amélioration au trimestre suivant, notamment grâce à la reprise économique en Chine. Attention aussi aux commentaires éventuels sur les tarifs que les États-Unis envisagent d'appliquer aux marchandises en provenance d'Europe.

Tesla à la manoeuvre

À propos des États-Unis, les investisseurs de Wall Street éplucheront notamment les chiffres trimestriels de Coca-Cola ce mardi. Les analystes prévoient, en moyenne, un bénéfice de 40 cents par action et des revenus de 7,21 milliards de dollars, contre 51 cents et 8,6 milliards au premier trimestre. Coca n’a déçu les attentes que deux fois en cinq ans. Trois quarts des analystes conseillent l’action à l’achat et un quart recommandent de la conserver. L’objectif de cours moyen est de 52,53 dollars, contre 46,82 dollars en clôture vendredi dernier.

Mercredi, les données trimestrielles de Santander , Iberdrola ou encore Ubisoft seront dévoilées mais c'est à nouveau vers la Bourse de New York que tous les regards se tourneront car Tesla doit également annoncer ses chiffres des trois derniers mois. Le constructeur de véhicules électriques devrait annoncer une perte par action de 0,71 dollar et des revenus de 5,14 milliards de dollars, selon l'estimation moyenne des analystes. Mais comme le groupe du milliardaire Elon Musk avait récemment annoncé des livraisons largement supérieures aux attentes, il pourrait bien créer la surprise. Si c'est le cas, Tesla afficherait ainsi quatre trimestres bénéficiaires consécutifs, ce qui rendrait son action éligible à une place dans l'indice S&P 500 , un privilège sur lequel beaucoup d'investisseurs ont spéculé ces derniers jours.

Orange Belgium, Befimmo, etc.

Jeudi sera aussi une journée chargée en publications d'entreprises. On attend, entre autres, les chiffres de STMicroelectronics , Worldline , Roche , Repsol , Daimler ou encore Unilever , dont l'action n'a pas (encore?) profité de la crise – elle baisse de 7% en 2020 – malgré la présence du groupe néerlandais dans le segment des produits de grande consommation. Séance boursière à suivre de près aussi à Wall Street où les investisseurs recevront les données trimestrielles de Twitter , AT&T et Intel , notamment.

Et la Bourse de Bruxelles, dans tout cela? Après les chiffres de Retail Estates de ce lundi, il faudra attendre vendredi pour voir d'autres sociétés belges dévoiler leurs résultats trimestriels. Orange Belgium devrait annoncer des revenus stables, selon les analystes de Bloomberg Intelligence, qui s'inquiètent surtout pour les prévisions annuelles de l'opérateur télécom. Selon eux, le groupe belge pourrait devoir réduire son ambition d'atteindre une progression de 3 à 10% de son résultat opérationnel cette année.

Les autres résultats belges attendus vendredi sont ceux de la société immobilière réglementée Befimmo et du fabricant d'engrais Rosier . Mais ces chiffres trimestriels seront annoncés après la clôture boursière. Il faudra attendre le lundi suivant pour savoir comment ils sont accueillis par les investisseurs. A chaque jour suffit sa peine...