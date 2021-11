Plus de 40 enseignes britanniques distribueront des bitcoins dès 2022

Utiliser des bitcoins à la place d'une carte de fidélité, ce sera possible au Royaume-Uni dès 2022. Plus de 40 enseignes se lancent dans l'aventure numérique.

Plus de 40 enseignes britanniques proposeront des bitcoins à leurs clients à partir de 2022 à travers leurs programmes de fidélité, a annoncé ce jeudi la fintech britannique Mode, spécialisée dans les paiements avec la cryptomonnaie.

L'entreprise de paiements explique vouloir, via son application mobile, "bousculer les programmes de fidélité traditionnels en offrant aux clients du Royaume-Uni la possibilité d'acquérir des bitcoins, sans prendre le risque d'investir ".

La fintech avait déjà annoncé en octobre un accord avec THG, le groupe de cosmétiques et compléments alimentaires, pour proposer des paiements et programmes de fidélité en bitcoins pour ses "plus de 30 marques".