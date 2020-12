Plus de la moitié du Bel 20 a perdu 10% cette année

La Bourse de Bruxelles a sous-performé la plupart des autres places européennes en 2020. En cause, la nette baisse de ses poids lourds. L'année fut particulièrement difficile pour Galapagos.

Non, l’indice phare de la Bourse de Bruxelles n’est pas parvenu à complètement effacer la chute subie au premier trimestre à cause de la pandémie de coronavirus. Et ce, malgré un mois de novembre historique (+20,5%!). À l’heure d’écrire ces lignes, le Bel 20 affiche encore une baisse de 7,40% par rapport à son niveau de début d’année, et de 12,75% par rapport à son sommet de l'année, à 4.198,31 points. Certes, il reste encore la demi-séance de ce jeudi, mais on peut dire que les jeux sont faits.

Alors à qui la faute? Le Bel 20 a sans conteste été plombé par la chute de plus de 10% de ses trois poids lourds que sont KBC (-12,79%), AB InBev (-20,18%) et ING (-27,83%). La palme de la plus mauvaise performance au sein du Bel 20 revient cependant à Galapagos (-56,28% sur l’année). Le titre ne s’est jamais remis de la chute des marchés en février-mars. Qui plus est, il a subi deux importants revers durant la seconde partie de l’année.

Lire aussi | Voici la star des biotechs belges de cette fin d'année

Le cauchemar américain de Galapagos

"La chute brutale de l’action a considérablement réduit les risques baissiers à court terme. Cependant, côté potentiel haussier, nous pensons que les investisseurs doivent encore être patients" Benoit Louage Degroof Petercam

De nombreux analystes ont depuis abaissé leur recommandation, à l'image de Bryan Garnier dont le conseil est tombé à "vendre". Selon les données compilées par Bloomberg, seulement un quart des analystes qui suivent Galapagos conseillent à présent de l’acheter.

"La chute brutale de l’action a considérablement réduit les risques baissiers à court terme. Cependant, côté potentiel haussier, nous pensons que les investisseurs doivent encore être patients", prévient Benoit Louage (Degroof Petercam), dans une note publiée le 17 décembre. "À notre avis, un catalyseur substantiel semble plus probable au-delà de 2021."

Lire aussi | AB Inbev et Galapagos, les valeurs chouchous des investisseurs belges

2020, "une année à oublier" pour Barco

Le deuxième grand perdant au sein du Bel 20 n’est autre que Barco (-41,87% sur l’année). Symbole des "victimes" de la pandémie à la Bourse de Bruxelles, le titre a perdu environ la moitié de sa valeur entre mi-février et mi-mars en raison des mesures de confinement établies à cette époque. Il a toutefois atteint son plus bas annuel en octobre seulement, à 12,75 euros, à l’annonce d’un second confinement.

Pour Barco, "la visibilité reste faible à court terme. ClickShare est entravé par les mesures de confinement et le secteur de la santé est confronté à des reports d'installation. Cela se rétablira au cours de 2021 mais le timing reste incertain." Marc Hesselink ING

Il faut dire que la fermeture des cinémas a lourdement pesé sur les résultats de la société spécialisée dans les technologies de l’image, bien en deçà des attentes. Et les perspectives restent sombres. Le groupe s’attend à une "pression continue" sur ses revenus et à une "diminution considérable" de sa marge Ebitda pour l’exercice par rapport au premier semestre.

Pas étonnant donc que les analystes se montrent frileux. Les deux tiers d’entre eux ont un avis "neutre" sur la valeur. "Barco est confiant quant aux perspectives à long terme de l'entreprise", souligne Marc Hesselink (ING) dans un rapport publié le 26 novembre. "Mais la visibilité reste faible à court terme. ClickShare est entravé par les mesures de confinement et le secteur de la santé est confronté à des reports d'installation. Cela se rétablira au cours de 2021 mais le timing reste incertain."

Lire aussi | Voici les actions belges les plus "shortées"

Petite biotech deviendra grande

Et qu’en est-il au niveau de gagnants de 2020? La meilleure progression revient à l’autre biotech du Bel 20, Argenx (+70,89% cette année). Le groupe vaut désormais deux fois plus que Galapagos: 11 milliards d’euros pour le premier contre 5 milliards pour le second.

310 euros Selon les données compilées par Bloomberg, la majorité des analystes qui suivent Argenx conseillent d'acheter la valeur. Le plus optimiste, Goldman Sachs, a récemment fixé son objectif de cours à 310 euros.

Dès le mois de mai, Argenx a entièrement effacé ses pertes liées à la pandémie. Le titre a bondi de 29,60% le 26 mai après avoir publié les résultats positifs d’une phase III, en l’occurrence pour son produit-phare l’efgartigimod, pour la première fois de son histoire. "Ce succès pourrait en appeler d’autres", espère-t-on du côté des analystes, qui tablent sur des ventes dépassant le milliard d’euros. L’action n’a cessé depuis lors d’enchaîner les records. Et en croire certains, ce n’est pas fini. Goldman Sachs a relevé son objectif de cours et vise désormais 310 euros.