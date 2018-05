Potentiel supérieur à 30% pour bpost et AB InBev

Le potentiel moyen du Bel 20 pour les douze prochains mois reste stable autour de 11%. Six valeurs de l’indice bruxellois affichent un potentiel de hausse supérieure à 20%.

Depuis la mi-avril, les cours des membres de l’indice Bel 20 ont fluctué de manière significative , avec notamment un bond de 15% d’ Umicore , de 7% d’ Ackermans , et de 6% d’ Engie . À l’inverse, bpost (-13%), Proximus (-10%) ou AB InBev (-7%) ont contrebalancé ces bonnes performances. Lors du mois écoulé, le Bel 20 a finalement limité sa progression à 0,1%.

Dans le même temps, les résultats annuels n’ont plus entraîné de variations significatives des objectifs moyens, les variations mensuelles les plus importantes étant à mettre au crédit d’Umicore (+ 2,6%) à la hausse et de Telenet (-3,6%) à la baisse. En moyenne, ils ont reculé de 0,4%.