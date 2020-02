Pour Lazard, "les actions vont continuer à progresser"

L’an dernier, on a connu deux incertitudes majeures: la guerre commerciale USA-Chine et le Brexit. Du côté de la guerre commerciale, le conflit n'est pas terminé mais un certain apaisement a été noté. Et du côté du Brexit, on devrait se diriger vers un accord minimal en matière d'échanges commerciaux. Les tractations ne seront pas aisées mais Matthieu Grouès parie au final sur le pragmatisme de Boris Johnson.