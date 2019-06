"Pour l'Europe, cela va être très compliqué" (Bruno Colmant)

Les banques centrales européenne et américaine ont lancé un signal inquiétant récemment. Bruno Colmant, directeur de la recherche économique chez Degroof Petercam, souligne que le second semestre va être plus compliqué. "On va rentrer dans un contexte de taux de croissance assez faible. Un rattrapage important a eu lieu depuis 2008, et maintenant, l’Europe va entrer dans un taux de croissance entre 1 et 1,5% , très faible. Le vieillissement de la population explique cette faiblesse, qui est structurelle. Les gains de productivité et la démographie ne peuvent pas justifier un taux de croissance plus élevé", constate-t-il.

Scénario à la japonaise

"Pour l’Europe, cela va être très compliqué. On va être coincé entre un taux de croissance faible, une arme budgétaire quasi impossible à utiliser car le vieillissement de la population crée des dépenses publiques plus élevées, et une arme monétaire utilisée modiquement dans des territoires inconnus. Avec une rancœur sociale dans certains pays" s’inquiète -il. "Toute la logique du retour à l’équilibre et du désendettement va être mise en péril par le manque de croissance et le vieillissement de la population. J’ai l’impression qu’on va rentrer dans un scénario à la japonaise, où on imprime de la monnaie au moment où on émet de la dette. On risque d’avoir un schisme dans la zone euro, entre d’un part des pays où les dépenses publiques augmentent, comme dans les pays du Sud, y compris la Belgique, et d’autre part les pays du Nord", conclut-il.