"Pour le moment, je n'ai plus l'impression d'être un économiste"

Interview | Bernard Keppenne (CBC Banque)

Le tassement de plusieurs indicateurs macroéconomiques en zone euro n’inquiète pas Bernard Keppenne, chief economist chez CBC Banque. Pour lui, en termes de croissance, les étoiles restent alignées. "Le marché de l’emploi continue de s’améliorer, avec une augmentation des crédits et une poursuite des investissements des entreprises", souligne-t-il. Mais le contexte géopolitique vient obscurcir le tableau. "Comment anticiper des investissements lorsqu’il y a une guerre commerciale qui menace les entreprises?", s’inquiète l’économiste.

Tout va bien en zone euro?

Economiquement parlant, je ne suis pas inquiet pour la zone euro. Toutes choses restant égales par ailleurs, c’est-à-dire si une guerre commerciale n’est pas déclenchée. Dans ce cas-là, il faudrait revoir tous les discours économiques.

Quel en serait l’impact?

En fait, le contexte géopolitique pollue complètement le tableau économique. C’est un écran de fumée. Regardez le baril de pétrole par exemple. Le mouvement haussier que l’on observe actuellement est uniquement dû au dossier iranien. L’élément politique perturbe la donne. Et si cela perdure, cela va pousser les prix à la hausse et ce sera négatif pour la croissance et l’inflation. Mais ce n’est pas mon scénario actuel. Si le baril de pétrole reste autour de 80 dollars, ce sera sans effet pour l’Europe et les États-Unis.

CV express Chief economist chez CBC Banque et Assurance depuis 2010 Licencié en sciences commerciales et consulaires à l’Ichec (1984) Responsable du Sales Desk chez CBC de 1998 à 2010 Formateur pour la Private Bankers Association – Belgium

Ensuite, il y a les tensions entre la Corée du Nord et Donald Trump. On se rend compte aujourd’hui que la Corée du Nord négociera pour la levée d’un maximum de sanctions sans lâcher beaucoup en contrepartie. Est-ce que le président américain va être capable d’avoir une attitude diplomate pour engranger quelque chose de tangible dans ce dossier? Je n’en suis pas certain.

Et puis, il y a la menace d’une guerre commerciale. La Chine et les États-Unis vont-ils parvenir à un accord? Quelles seront les décisions prises? Tout ceci risque d’impacter certains secteurs, de peser sur les exportations et d’influencer le moral des investisseurs. Je dois donc les intégrer dans mon scénario. S’il n’y avait pas ces éléments géopolitiques, le contexte économique serait excellent.

C’est un message que vous avez pourtant déjà délivré il y a quelques mois…

En effet. Mais le contexte géopolitique s’est aggravé. Et si l’écran de fumée devient de plus en plus épais, cela va évidemment avoir un impact économique. Si la hausse des prix du pétrole continue, cela va impacter tous les pays importateurs de pétrole, dont un certain nombre de marchés émergents. Or ils subissent déjà la hausse du dollar et les sorties de capitaux. Et si une guerre commerciale est déclarée, ce sera négatif en termes de croissance pour les États-Unis et la Chine.

Et l’Europe sera touchée?

Oui. Il y aura inéluctablement des déplacements de flux en termes d’importations et d’exportations. Cela signifie de potentielles opportunités pour nos entreprises de se repositionner sur le marché américain, pour autant qu’il n’y ait pas de taxe sur les produits européens. Mais d’un autre côté, des produits chinois vont arriver sur notre marché et vont concurrencer nos produits. Cela pourrait amener d’énormes bouleversements, que je ne sais pas anticiper parce que je ne connais pas les décisions qui seront prises. C’est très compliqué. Et pour l’instant, je n’ai plus l’impression d’être un économiste. Je dois plus me préoccuper de lire l’actualité géopolitique pour comprendre l’évolution des prix du pétrole ou des taux d’intérêt. Il n’y a plus de donnée économique qui explique cette évolution. Ce n’est pas la première fois que l’on connaît ça, mais là il y a une accumulation d’éléments. Avec en plus, un Donald Trump qui est imprévisible et qui donne le sentiment de mettre le feu aux poudres partout.

Quel est le champ d’action de la Banque centrale européenne (BCE) dans le contexte actuel?

Elle n’a pas beaucoup de latitude. La BCE sait qu’elle ne peut pas indéfiniment maintenir son programme d’assouplissement quantitatif (QE). Plusieurs membres de la banque centrale l’ont dit récemment: il faut réduire ce programme pour tendre vers une normalisation des taux. Et quand la BCE dit qu’elle va le faire, cela veut dire qu’elle estime ne plus pouvoir continuer dans une logique d’injection de liquidités dans l’économie. Parce que la politique monétaire qu’elle a menée jusqu’à présent a créé des bulles potentielles. Et il ne faut pas ajouter à ce contexte géopolitique déjà compliqué le risque qu’une bulle éclate.

"Investisseurs, apprenez à investir dans des marchés qui vont être extrêmement volatils."

Pourtant, Mario Draghi (le président de la BCE) a toujours dit ne pas observer la formation de bulles…

C’est donc justement le bon moment pour arrêter son programme d’assouplissement quantitatif et éviter de tomber dans ce travers-là. Nous sommes à la limite du système. Et surtout, on voit que l’impact réel du QE sur l’inflation diminue. Il n’y a donc pas de raison de le maintenir.

L’inflation sous-jacente reste basse en zone euro, autour de 0,7%. Comment l’expliquez-vous?

Premièrement, parce qu’il n’y a pas de hausse de salaires aujourd’hui. Ensuite, on sort seulement d’une période de surcapacité de production qui a pesé sur les prix. Par exemple, les prix à la production en Chine étaient négatifs jusque fin 2016. Les prix ont par ailleurs baissé dans un certain nombre de secteurs comme les télécoms. Enfin, dernier point que personne n’arrive encore à mesurer selon moi, c’est l’impact de l’uberisation de l’économie. Elle entraîne inéluctablement les prix à la baisse. On le voit bien dans le secteur de la distribution en Belgique. Et c’est l’ensemble de ces éléments qui expliquent pourquoi l’inflation reste basse en zone euro.

Est-ce que c’est un frein pour la BCE? Non. Le programme d’assouplissement quantitatif n’a plus l’air d’avoir un impact sur l’inflation. Il a permis d’éviter une déflation en zone euro mais il ne sert plus à rien aujourd’hui.

Le gouverneur de la Banque de France, et membre de la BCE, a annoncé que la première hausse de taux aurait lieu "quelques trimestres" après la fin du QE. Selon vous, pourquoi une telle déclaration aujourd’hui?

Si l’on veut retirer des liquidités pour éviter un risque de création d’une bulle, il faut à un moment donné resserrer également les crédits. C’est l’une des raisons pour laquelle on a ce genre de message aujourd’hui. La deuxième raison est qu’il faut que la BCE se donne un peu de latitude dans la normalisation des taux. Si demain il y a un ralentissement de l’économie européenne, elle doit pouvoir agir sur les taux. Troisième élément: pour moi, la BCE a constaté que la Réserve fédérale avait beau prévenir de ses intentions, les investisseurs ne l’ont pas crue. Ils n’ont pas cru dans ce scénario de hausse de taux. Or si les marchés n’anticipent pas une remontée des taux, c’est un facteur de risque d’instabilité. C’est pour ça que les membres de la BCE les préviennent dès maintenant. C’est également une façon de dire qu’ils sont confiants. Et ça, c’est extrêmement important.

Vous êtes aussi confiant?

Pour les prochains trimestres, je n’ai aucune inquiétude au niveau de la croissance. On pourrait voir les premiers signes d’un ralentissement en 2019. Mais ce sera léger en Europe. Et cela ne modifiera pas la politique monétaire de la BCE. Il faut rappeler qu’elle n’a qu’un seul objectif: la stabilité des prix. Elle va donc agir en fonction de l’inflation.

Comment expliquez-vous que lors de cette saison de résultats, les bons élèves ont été peu récompensés et les mauvais élèves lourdement sanctionnés?

Les actions anticipent le contexte économique futur. Or aujourd’hui, il sera équivalent ou légèrement moins bon que l’année passée. En plus, il y a cet énorme écran de fumée qu’est le contexte géopolitique. C’est un vrai élément perturbateur. Dans un certain nombre de cas, les entreprises ont publié des résultats supérieurs aux attentes. On aurait dû avoir une hausse des actions. Mais on ne l’a pas eue parce que l’écran de fumée est tellement fort que les investisseurs se préoccupent plus du contexte géopolitique que des résultats d’entreprise.

Et cela risque de continuer dans les prochains mois?

Cela rend les choses plus compliquées pour l’investisseur parce que cela signifie qu’il faut discerner les bons acteurs dans cet écran de fumée. Il y a encore des opportunités mais cela demande beaucoup plus de réactivité. En plus, un certain nombre d’investisseurs entrés récemment en Bourse n’ont connu que des hausses. Et ils découvrent aujourd’hui que les marchés ne montent pas toujours, qu’ils peuvent corriger. Cela montre un peu l’immaturité des investisseurs. D’où la nécessité d’être beaucoup plus attentif et réactif.

Selon vous, quels indicateurs les investisseurs doivent-ils tenir à l’oeil?

Le premier, ce sont évidemment les prix du pétrole. S’ils restent à 80 dollars, il n’y a pas de problème. Mais si demain ils montent jusqu’à 100 dollars, là je serai inquiet. Ensuite, il faut suivre ce qui va se passer en termes de guerre commerciale. Troisième élément, c’est l’inflation. On a vécu sans inflation, on a cru qu’on allait encore vivre sans inflation, et aujourd’hui on redécouvre l’inflation. S’il y a une guerre commerciale, on pourrait voir une accélération de l’inflation aux États-Unis. Il faut suivre son évolution car cela va influencer les taux, et donc indirectement le marché obligataire et le marché des actions.