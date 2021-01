Pourquoi Gamestop progresse autant

Depuis plusieurs jours, les adeptes du forum Wall Street Bets sur Reddit incitent les autres investisseurs à ne plus prêter leurs titres. Ils veulent réduire le nombre d'actions disponibles pour être empruntées et jouées à la baisse. Les prêteurs de titres peuvent en conséquence demander une commission plus élevée. Sur Gamestop, la commission a grimpé à 23,6% du nominal selon la firme de données S3. Alors que celui-ci s'élève en temps normal à 0,3% pour les actions prêtées. Toutefois, la commission sur les titres GameStop prêtés ne touche pas encore la limite de 30%.