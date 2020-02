Pourquoi l'euro est au plus bas depuis mai 2017

L'euro se rapproche de son plus bas niveau observé en mai 2017 face au dollar. Quatre raisons expliquent son évolution, selon Bernard Keppenne (CBC).

L'euro évolue non loin de son plus bas niveau observé en mai 2017 face au billet vert (1,086 dollar). Selon Bernard Keppenne, chef économiste de CBC, quatre facteurs pèsent sur la devise. "L’Europe sera plus affectée que les États-Unis par le ralentissement de l’économie chinoise, comme nous sommes une économie plus ouverte", indique-t-il sur son blog.

Le risque de voir la croissance en zone euro s’étioler au premier trimestre à cause du ralentissement de la Chine est de plus en plus grand. Bernard Keppenne Chef économiste de CBC

De plus, "l’Allemagne ne se porte pas bien économiquement mais aussi politiquement. En effet, l’annonce par AKK (Annegret Kramp-Karrenbauer, NDLR), la dauphine d’Angela Merkel, de se retirer de la présidence de la CDU et de ne pas briguer le poste de Chancelière donc, a provoqué un nouveau choc. La CDU est fragilisée et affaiblie et à travers elle Angela Merkel et la question de savoir si elle pourra terminer son mandat se pose sérieusement. Et cela à un moment où l’Allemagne ne montre aucun signe de reprise", relève-t-il.

Un sentiment défavorable

Enfin, le sentiment général des investisseurs joue aussi négativement sur l'euro. "Le coronavirus a provoqué un recul de l’indice de confiance Sentix. Alors que cet indice avait très nettement rebondi, il a été stoppé net dans son élan. Le risque de voir la croissance en zone euro s’étioler au premier trimestre à cause du ralentissement de la Chine est de plus en plus grand ", pointe l'économiste.

Bernard Keppenne ajoute que "la meilleure performance de la bourse américaine par rapport aux bourses européennes avec un nouveau record encore hier pour le Nasdaq", a également un impact négatif sur la devise européenne.