Pourquoi la Bourse de Zurich s'intéresse à celle de Madrid

Bras-de-fer entre la Suisse et l'UE

Mais pour Six Group, l'opération présente un intérêt tout particulier. Car, depuis le 1er juillet, les actions suisses ne peuvent plus être négociées sur une bourse ayant son siège dans l'Union européenne (UE) et vice versa, en raison d'une escalade des tensions entre la Suisse et les Vingt-Huit.