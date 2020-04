Pourquoi les cours du WTI et du Brent s'écartent autant

Les cours du pétrole chutent de nouveau ce lundi alors que les restrictions de déplacements dans le monde entier et la paralysie de nombreuses économies à cause de la crise du coronavirus ont fait fondre la demande. Mais la chute des prix affecte surtout les cours du brut américains. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) dégringolait ce lundi peu avant 14 heures de plus de 30%, passant sous les 12 dollars, son plus bas niveau depuis 1999, face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines qui pourraient parvenir bientôt à saturation. De son côté, le baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne, est moins affecté, ne cédant qu'un peu plus de de 3%, à 26,96 dollars.