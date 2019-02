Pourquoi les perspectives des FAANG sont mitigées

Les prévisions des FAANG (pour Facebook-Amazon-Apple-Netflix-Google) pour cette année témoignent d’un ralentissement de leurs activités, alors qu’elles sont dans le collimateur des États.

Facebook

Vue en plein écran ©REUTERS

Facebook, dont les résultats étaient attendus avec anxiété, a dépassé les attentes du marché mercredi. L’action est remontée depuis le début de l’année, de 27%. Le média social a publié un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions des analystes au quatrième trimestre, à 16,91 milliards de dollars, contre 16,4 milliards attendus. Son bénéfice par action s’est élevé à 2,38 dollars, contre 2,183 attendus, en hausse de 65,3% par rapport à la même période l’an dernier. Les investisseurs ont été rassurés par la hausse de l’audience de Facebook, qui fait état de 1,52 milliard d’utilisateurs actifs par jour en décembre, en progression de 9% par rapport à l’année passée, malgré les scandales qui ont touché le groupe. Toutefois, Facebook a prévenu que son chiffre d’affaires va ralentir en raison d’un changement dans son activité d’annonces.

Le groupe a indiqué qu’il affiche davantage de publicités sur ses applications de messagerie et sur les "stories" des utilisateurs, car il constate que la croissance sur son fil principal est limitée. Ces publicités sont cependant moins lucratives. Il a aussi souligné qu’il ne publiera plus le nombre d’utilisateurs de son site, mais qu’il regroupera ceux de Facebook, Messenger, Whatsapp et Instagram. Plus de 2 milliards de personnes utilisent au moins une de ces applications tous les jours, relève Facebook. Les analystes sont divisés sur l’évolution du groupe. Quatre d’entre eux ont relevé leur objectif de cours. Le plus optimiste, chez Canaccord Genuity, voit l’action atteindre 200 dollars dans les douze prochains mois. Chez Pivotal Research, l’analyste Brian Wieser se montre plus prudent en revanche, car il rappelle que Facebook est sous enquête, notamment en Irlande, pour des violations de données privées, dont le média social est accusé.

Amazon

Vue en plein écran ©REUTERS

Les prévisions d’Amazon pour le premier trimestre de cette année n’ont pas réjoui les investisseurs. Le site de commerce en ligne a annoncé que ses ventes s’élèveront entre 56 et 60 milliards de dollars sur les trois premiers mois, contre 61 milliards de dollars attendus par les analystes. Les investisseurs se sont surtout inquiétés de l’évolution d’Amazon en Inde. Le groupe de Jeff Bezos a dégagé 5 milliards de dollars pour générer de la croissance dans le pays, mais celui-ci a implémenté des lois sur le commerce en ligne. Les analystes estiment que la croissance 2019 d’Amazon en Inde pourrait être divisée par deux pour cette raison. "C’est très inquiétant. Ce serait dommageable pour le futur d’Amazon si l’Inde ne faisait pas partie de sa croissance. Jusqu’ici, la Chine a été le plus gros échec du groupe" souligne Tom Forte, analyste chez DA Davidson & Co.

La hausse des dépenses d’Amazon a également refroidi les investisseurs. Le groupe a indiqué que les dépenses vont encore augmenter en 2019, alors qu’il est toujours confronté à un marché de l’emploi serré, à une augmentation des coûts de transport et à des investissements à l’étranger peu rentables. Toutefois, tous les analystes ne sont pas pessimistes pour le titre. Brian Wieser, analyste chez Pivotal Research Group, estime que rien dans les prévisions de la société ne justifie un changement de recommandation. Il a maintenu son rating "à acheter", avec un objectif de cours de 1.920 dollars à douze mois. L’action a rebondi de près de 14% depuis le début de l’année. Les investisseurs pensent que le groupe peut maintenir sa croissance des bénéfices.

Apple

Vue en plein écran ©AFP

L’action Apple a bien réagi à la publication des résultats de la société. Depuis l’avertissement sur résultat du groupe le 2 janvier, le titre est remonté fortement (+ 5,52%) et a même signé son meilleur mois depuis août 2018. Les investisseurs ont apprécié la forte hausse de la croissance des services et les propos de Tim Cook, le patron de la société, qui remarque que les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis s’affaiblissent. "Les chiffres des services sont bons et deviennent le moteur de la croissance d’Apple sur lequel les investisseurs vont continuer à se focaliser" souligne Ivan Feinseth, analyste chez Tigress Financial Partners.

Apple a indiqué que le chiffre d’affaires lié aux services, comme Apple Pay ou Apple Music, a atteint 10,8 milliards de dollars lors du premier trimestre fiscal, en ligne avec les attentes des analystes. Le groupe a également révélé que le chiffre d’affaires lié aux ventes d’iPhone a chuté de 15% sur un an, en raison d’une faiblesse en Chine. Tim Cook a affirmé qu’en raison des mouvements de devises, sa société "a revu les prix locaux par rapport à il y a un an, dans l’espoir de relancer les ventes en Chine."

Apple a dégagé un bénéfice par action de 4,18 dollars au premier trimestre fiscal, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,167 dollars. Le groupe prévoit un chiffre d’affaires entre 55 et 59 milliards de dollars pour le deuxième trimestre fiscal, en dessous du consensus des analystes de 58,83 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Les analystes sont partagés après les résultats d’Apple. Nehal Choski, analyste chez Maxim Group, estime que "les prévisions indiquent une détérioration continue des fondamentaux de l’activité". Mais chez PipperJaffray, l’analyste Michael Olso juge les résultats d’Apple "meilleurs que ce que beaucoup avaient craint". "Le sentiment du marché ces dernières semaines a été trop pessimiste, ignorant la force de la plateforme d’Apple", indique Katy Huberty, analyste chez Morgan Stanley, en pointant surtout la croissance des services de la firme.

Netflix

Vue en plein écran ©Bloomberg

Le 17 janvier, Netflix a publié des résultats trimestriels, qui ont été froidement accueillis par les investisseurs. Le titre a perdu plus de 5% le lendemain, mais a ensuite récupéré ses pertes. Le site de streaming de vidéos affiche un chiffre d’affaires au quatrième trimestre de 4,19 milliards de dollars, contre 4,21 milliards de dollars attendus en moyenne par les analystes. Son bénéfice par action sur cette période s’est élevé à 30 cents, contre 24 cents attendus en moyenne. Mais les investisseurs ont surtout été déçus par les prévisions de Netflix pour le premier trimestre. La société table sur un bénéfice par action de 56 cents, contre 85 cents selon les attentes des analystes. Elle prévoit par ailleurs un chiffre d’affaires à 4,49 milliards de dollars, contre 4,6 milliards de dollars attendus.

Les analystes ont surtout noté un affaiblissement des nouveaux abonnés de Netflix. Le groupe a indiqué s’attendre à 8,9 millions de nouveaux clients au premier trimestre, contre 9,2 millions attendus en moyenne par les analystes. Le groupe a par ailleurs annoncé un relèvement du prix de ses abonnements aux Etats-Unis, de 13 à 18%. Les analystes de JPMorgan estiment que l’affaiblissement du nombre d’abonnés au premier trimestre résulte de cette hausse des prix. "Selon notre analyse, Netflix pourrait encaisser un recul de 1,25 à 1,5 million d’abonnements à cause du changement de prix, écrivent-ils dans une note. Mais nous estimons que la croissance des contenus de Netflix va continuer au premier trimestre, une saison solide, et que les prévisions pour les abonnements sont prudentes" ajoutent-ils. Ils citent notamment "L’art du rangement avec Marie Kondo", "Sex education" et "L’académie du parapluie" comme séries phares pour Netflix au premier trimestre.

Google

Vue en plein écran ©ANP

Alphabet, la maison-mère de Google, publiera ses résultats du quatrième trimestre lundi prochain après la clôture de Wall Street. Les analystes attendent un bénéfice par action de 10,447 dollars, contre 10,031 dollars dégagés au dernier trimestre 2017. Ils prévoient une croissance de 21% du chiffre d’affaires, à 31,29 milliards de dollars, selon des données de l’agence d’informations financières Bloomberg. Comme pour Facebook, le groupe sera surtout attendu sur les chiffres de la publicité. Les analystes prévoient un chiffre d’affaires record pour le site au quatrième trimestre, période particulièrement faste avec des promotions commerciales comme le Black Friday et le Cyber Monday. Chez UBS, l’analyste Eric Sheridan souligne que plus de la moitié du budget marketing dépensé aux Etats-Unis a été consacré aux publicités sur internet, dominées par Google et Facebook.

La plupart des analystes estiment que l’augmentation des dépenses des consommateurs sur internet et la transition continue des magasins vers les sites de commerce en ligne vont continuer à tirer la croissance de la publicité sur internet. Alors que Google s’est attiré les foudres des autorités américaines et européennes, qui s’inquiètent de sa puissance, les analystes soulignent que le marché va surtout se concentrer sur la croissance des revenus de la société. Brian Wieser, analyste chez Pivotal Research, table sur une solide croissance des revenus, soutenue par les dépenses publicitaires pour YouTube.