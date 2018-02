Powell relance les spéculations sur 4 hausses de taux en 2018

Le nouveau président de la banque centrale américaine Jerome Powell s’est montré optimiste sur l’économie US ce mardi. Il a aussi confirmé que la Fed va continuer à relever progressivement les taux d’intérêt et a relancé les spéculations sur 4 hausses de taux en 2018.

Jerome Powell, le tout nouveau président de la Réserve fédérale américaine, a effectué sa première intervention devant le Congrès ce mardi. Et on peut dire qu’il s’est montré optimiste. Powell a décrit une "croissance économique forte" dopée par "une politique budgétaire devenue plus stimulante". Il a aussi promis "d’autres hausses des taux graduelles".