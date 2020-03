Première véritable accalmie sur les marchés boursiers

On respire un peu dans les salles de marché. Vendredi, pour la première fois, les investisseurs ont semblé un peu plus sereins après avoir vécu plusieurs journées boursières angoissantes au cours du mois écoulé. Les indices boursiers ont fini en hausse, plus nettement que la veille. "C'est un rebond technique après la chute vertigineuse des dernières semaines", analyse Frank Vranken, chef stratégiste de Puilaetco. "Certaines actions avaient été survendues."

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles a signé la plus forte hausse du jour en Europe (+5,14%) grâce à une forte remontée de poids lourds tels que KBC (+10,19%) et ING (+11,12%). Ce n'est pas un hasard si les valeurs financières figurent en haut du tableau. Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une intervention massive sur le marché des obligations étatiques pour éviter une répétition de la crise de la dette de la première moitié des années 2010.

Coronabonds

"Avec l'écartement des taux d'intérêt de l'Italie et d'autres pays en difficulté par rapport aux taux de l'Allemagne, on risquait une nouvelle crise de la zone euro qui aurait ensuite débouché sur une crise bancaire, et ainsi de suite; on connaît le concept", explique Frank Vranken. "La Banque centrale européenne a sorti son bazooka. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a déclaré qu'elle était engagée "sans limite" en faveur de l'euro, ce qui est comparable au "whatever it takes" de Mario Draghi (son prédécesseur à la tête de la BCE, ndlr, qui avait sauvé l'euro en prononçant ces termes). Les marchés ont pris cela positivement."