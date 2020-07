Premiers résultats européens encourageants, mais...

En Europe, la saison des résultats du deuxième trimestre a suffisamment bien débuté pour permettre aux grands indices boursiers d’enregistrer une nouvelle semaine de hausse, la troisième d’affilée. Le Stoxx 600 a grimpé de 1,60% en cinq jours et l’ EuroStoxx 50 a pris 2,10% depuis lundi. Il est vrai que les attentes des analystes sont très basses: en moyenne, ils prévoient une chute de 50% des bénéfices en Europe . "Peut-être que ces anticipations sont trop conservatrices?", s’interrogeait cette semaine Frank Vranken, chef stratégiste de Puilaetco, avant d’ajouter: "Cela reste à prouver"…

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais les chiffres et les perspectives publiés cette semaine ont donné une lueur d’espoir aux investisseurs. Parmi les sociétés qui ont entamé les hostilités, le britannique Asos (+3,89% cette semaine), spécialiste de la vente de vêtements en ligne, a fait savoir que ses bénéfices annuels atteindraient le haut de la fourchette d’estimations des analystes. Les bons résultats de l’équipementier télécom Ericsson ont aussi été salués: le titre du groupe suédois a bondi vendredi, ce qui lui vaut une avancée hebdomadaire de 12,95%.

Volvo à la manoeuvre

Les valeurs de l’automobile ont enregistré l’une des meilleures performances sectorielles de la semaine. Les bonnes nouvelles annoncées par les constructeurs allemands Daimler (+7,25% en cinq jours) et Volkswagen (+0,75% depuis lundi) n’y sont pas étrangères. Le premier a signalé que les commandes ont eu tendance à se redresser à la fin du deuxième trimestre et le second prévoit que le rebond du marché automobile chinois va s’accentuer.