Prendre la température économique

La semaine prochaine démarrera fort avec la publication des données définitives des indices PMI manufacturiers pour avril. Rappelons qu'en zone euro, l'indicateur était tombé à 33,6 en version préliminaire contre 44,5 le mois précédent. "Le mois d'avril a été marqué par des dégâts sans précédent pour l'économie de la zone euro sous l'effet des mesures de confinement, de l'effondrement de la demande mondiale et de pénurie au niveau des effectifs comme de la production", avait réagi Chris Williamson, économiste d'IHS Markit.

On attend également lundi la publication de l'indice Sentix, qui évalue le moral des investisseurs en zone euro. S'il a atteint son plus bas niveau historique en avril, à -42,9, les économistes tablent en moyenne sur une remontée à -30 ce mois-ci.

Les investisseurs s'intéresseront également à l'emploi américain, avec le rapport du cabinet ADP présenté mercredi et le rapport du gouvernement fédéral vendredi. Les inscriptions au chômage ont concerné 3,839 millions d'Américains la semaine dernière. Ce qui signifie que depuis la mi-mars, au moins 30 millions de personnes ont potentiellement perdu leur emploi.

À noter enfin qu'après la BoJ, la BCE et la Fed, les membres de la Banque d'Angleterre (BoE) se réuniront jeudi pour faire le point sur leur politique monétaire.

Pluie de résultats

Côté entreprises, la saison des résultats trimestriels bat son plein de part et d'autre de l'Atlantique. On attend notamment la publication des chiffres d'Air France-KLM, ArcelorMittal, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, Total et Unicredit. À Bruxelles, ce sont des dizaines d'entreprises qui verront leur bilan scruté dans les moindres détails. En voici quelques noms: AB InBev, Ahold Delhaize, Aperam, bpost, Bone Therapeutics, Brederode, Euronav, Galapagos, GBL, ING ou encore Solvay.