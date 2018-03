Préparez votre portefeuille à la fin de l'argent bon marché

La fin de la politique monétaire généreuse approche. Face à ce futur durcissement des conditions monétaires, les investisseurs doivent préparer leurs portefeuilles.

Alors que la Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi prochain, les investisseurs doivent déjà se préparer à une politique monétaire moins généreuse dans la zone euro. Le compte rendu de la dernière réunion de l’institution de Francfort, publié le 22 février dernier, montre que certains membres du conseil des gouverneurs, organe décisionnel de l’institut monétaire, souhaitent déjà modifier la communication sur le programme d’achats d’actifs.

Si la BCE renonce à indiquer dans son communiqué officiel qu’elle reste prête à augmenter ses achats en cas de besoin, ce sera perçu par le marché comme le premier pas vers un futur retrait progressif de ce programme destiné à favoriser le retour de l’inflation à un niveau suffisant.

Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si la banque centrale modifiera cette communication, mais bien de deviner quand elle le fera. Ce ne sera sans doute pas au terme de sa réunion du 8 mars mais plutôt lors de la suivante, le jeudi 26 avril. "Nous ne nous attendons pas à des changements importants lors de la prochaine réunion de la BCE, confie Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire de Candriam. La question du ‘tapering’ (ralentissement des achats d’actifs, NDLR.) devrait plutôt intervenir au printemps. Un changement de la communication sur ce programme devrait survenir vers avril."

"On voit mal comment le programme d’achats d’actifs de la BCE pourrait passer l’année." Vincent Juvyns Stratégiste chez JP Morgan Asset Management

Dès que la BCE aura négocié ce tournant, tout devrait s’enchaîner. Fin 2018, le programme d’achats d’actifs devrait se clôturer. "On est dans un environnement où la conjoncture économique continue à s’améliorer; la BCE devrait acter cela, estime Vincent Juvyns, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Dans ce contexte, on voit mal comment le programme d’achats d’actifs (dont l’échéance est actuellement fixée à fin septembre 2018, NDLR.) pourrait passer l’année."

Ensuite, durant l’année prochaine, une première remontée des taux directeurs de la zone euro devrait avoir lieu. "La BCE reste la grande banque centrale la plus accommodante, malgré une économie de plus en plus florissante, rappelle Nicolas Forest. Elle va devoir normaliser sa politique et on peut supposer qu’elle commencera à relever ses taux en 2019."

Nouveaux visages à la BCE

Le durcissement des conditions monétaires en zone euro à moyen terme est d’autant plus certain que la BCE va progressivement changer de visage(s) dans les mois qui viennent. Plusieurs postes clés de la haute institution seront à pourvoir et, au stade actuel des prévisions, les nouveaux venus devraient présenter un profil plus favorable à une politique monétaire stricte que leurs prédécesseurs.

"En réalité, le ministre espagnol de l’Économie est tout de même très pro austérité et pourrait se montrer davantage ‘hawkish’" Nicolas Forest

Le 1er juin, l’Espagnol Luis de Guindos succédera au Portugais Vítor Constâncio à la vice-présidence de l’institut monétaire. "Comme de Guindos vient d’un des pays qui ont le plus bénéficié de la politique très accommodante de la BCE, on pourrait penser qu’il est plutôt ‘dovish’ (colombe, c’est-à-dire favorable à une politique monétaire souple, NDLR.); en réalité, le ministre espagnol de l’Économie est tout de même très pro austérité et pourrait se montrer davantage ‘hawkish’ (faucon, soit partisan d’une politique monétaire plus stricte, NDLR.)", analyse Nicolas Forest.

Un an plus tard, ce sera au tour du Belge Peter Praet de laisser la place à un successeur. Le chef économiste de la BCE est considéré comme l’artisan des mesures exceptionnelles déployées depuis la crise de la dette publique de la zone euro: taux de refinancement à zéro, taux de dépôt négatif, programmes d’achats d’actifs, prêts à très long terme aux banques, etc. Celui ou celle qui le remplacera pourra difficilement être plus "colombe".

Pression allemande relâchée?

Vue en plein écran ©Vincent Dubois

Mais le changement le plus attendu est le départ du président de la BCE, Mario Draghi, fin octobre 2019. D’après les projections actuelles, l’Italien devrait laisser sa place à l’Allemand Jens Weidmann, qui a régulièrement exprimé son penchant pour une politique monétaire plus stricte. "Il est clair que si Weidmann accède à la présidence, la BCE continuera à normaliser sa politique, estime Nicolas Forest. On peut même se demander s’il endossera le ‘whatever it takes’ de Draghi (la BCE est prête à faire "tout ce qui est nécessaire" pour sauver l’euro, avait déclaré le patron de la Banque centrale en 2012, ce qui avait été compris par les investisseurs comme l’assurance que l’euro serait préservé et avait marqué le début du redressement de la zone euro, NDLR.). Le marché pourrait donc tester s’il existe un filet de sécurité Weidmann comparable à celui de Draghi, ce qui se traduirait par une hausse des taux d’intérêt des obligations et du cours de l’euro."

Enfin, le français Benoît Cœuré, également membre du directoire de la BCE, remettra son mandat fin décembre 2019. Proche de Draghi et de Praet, il est perçu comme plutôt favorable à une politique monétaire relativement souple. Ici aussi, un profil plus strict pourrait le remplacer.

À la fin de l’année prochaine, la BCE pourrait donc être dirigée par des banquiers centraux nettement moins accommodants et mener une politique de resserrement monétaire plus rapide. Toutefois, "j’ai du mal à penser que la politique monétaire soit une affaire de personnes, estime quant à lui Vincent Juvyns. Qu’il existe des courants de pensée où certains – notamment en Allemagne – sont plus pressés que d’autres – dans la périphérie de la zone euro – de réduire les achats d’actifs, c’est évident. Mais on attend des personnes nommées à la Banque centrale qu’elles se situent au-dessus de la mêlée. C’est ce qu’est parvenu à faire Mario Draghi: il a habilement manié la carotte et le bâton avec les pays de la périphérie."

Selon lui, une BCE dirigée par un Allemand ne fera pas autre chose. "On sait que les Allemands sont demandeurs de normaliser un peu plus vite la politique monétaire. Mais aujourd’hui, le courant de la ligne dure a moins de raisons d’être. D’une part, l’inflation en Allemagne n’est pas un problème malgré la vigueur de l’économie allemande. D’autre part, malgré la politique monétaire généreuse des dernières années, l’orthodoxie budgétaire a essaimé en zone euro. Tout cela devrait relâcher un peu la pression allemande."