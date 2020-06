Probablement pas de retour à la normale avant 2023

Ces derniers jours ont vu les économistes et stratégistes belges se livrer au périlleux exercice des prévisions pour le second semestre, à l’issue d’une première moitie d’année qui aura vu nos économies traverser le pire choc économique en temps de paix depuis plusieurs générations. Ils tablent en moyenne sur un impact économique qui atteindra entre -3 et -4% au niveau mondial, avec un recul du PIB américain qui tournera entre -6% et -7% tandis que l’Europe sera encore plus affectée avec une contraction qui tournera entre -9 et -10%. Le seul développement favorable au niveau économique sera la bonne performance de l’économie chinoise, qui devrait croître entre 1 et 2%.